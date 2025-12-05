Els veïns dels Pedregals demanen transparència respecte de les obres d'urbanització

L'associació de veïns i propietaris dels Pedregals ha tornat a comparèixer al plenari de l'Ajuntament de Berga per demanar explicacions per l'enèsim incompliment respecte de les obres d'urbanització al barri. Emprant un to contundent, el president de l'agrupació, Marc Travé, s'ha dirigit a l'equip de govern exigint claredat respecte de la situació actual i recordant els greuges que han patit des de fa gairebé 20 anys: "No volem més promeses buides ni terminis sense complir. Demanem transparència, justícia i responsabilitat".
Travé ha detallat que en aquell espai de camps que constituïen els Pedregals es va plantejar una urbanització que aviat es va concentrar "projectes de vida, il·lusions de fer cases noves, somnis compartits i aventures familiars que havien de donar vida a un nou barri". Uns propòsits que s'han dissolt o, fins i tot, desaparegut després de tants anys: "Tot això s'ha esfumat, convertint-se en frustració i incertesa". "Ens van prometre que estaria llest el 2008, i a les portes del 2026 encara no existeix", assenyala, lamentant a més que els diferents equips de govern que han anat passant pel consistori "han reiterat la seva voluntat d’acabar les obres, però cap ha resolt el problema".
L'esperança més gran s'ha produït aquest any, amb la licitació i adjudicació dels treballs, els quals haurien d'haver arrencat durant l'estiu. Ara bé, els sobrecostos plantejats per l'informe elèctric d'Endesa han plantejat dubtes a l'UTE adjudicatària, que vol negociar un equilibri dels comptes abans d'engegar els treballs. "L'Ajuntament parla d'ordenar a l'empresa que comenci i de gestionar sobrecostos sobre la marxa. Aquestes paraules, jurídicament indeterminades i altament perilloses, generen desconfiança i indignació", recalca el president, qui comparteix que "volem garanties que els suposats sobrecostos no acabaran repercutint sobre nosaltres de nou". Així, la representació del veïnat assistent entre el públic va demanar a l'equip de govern concrecions sobre el calendari previst per a l'execució de les obres, si implicaran un encariment de les quotes als veïns i si s'assumiran responsabilitats.
A l'espera d'un informe sobre els sobrecostos elèctrics
El regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, ha estat l'encarregat de donar resposta. En primer lloc, s'ha referit al context actual i a la realitat evident sobre el no inici dels treballs, apuntant que "mig any després de l'adjudicació de les obres, encara no han començat. Això és anòmal". Aquest fet es deu, explica, a l'actualització de l'estudi tècnic d'Endesa sobre la instal·lació elèctrica, amb unes idees sobre qui ha d'assumir què entre l'empresa i el consistori que no casen. "El que reclama l'empresa és que l'actualització de l'estudi per part d’Endesa implica uns sobrecostos, segons ells, importants. I en funció de com s'interpreta jurídicament la licitació de l'obra, no es pot atendre tot el que demanen", detalla el regidor.
És per aquest motiu que ja hi ha hagut dues dates d'inici d'obres que no s'han complert, amb la signatura del contracte i per l'ordre directe de la corporació a la companyia, que se sumarà a un tercer pròximament. Aquest es farà quan els enginyers externs consultats pel consistori acabin de revisar les despeses extraordinàries que hi ha sobre la taula, i que de fet, ja s'han aproximat les darreres setmanes: "L'empresa ha fet una revisió de les seves expectatives a la baixa i l'Ajuntament està filant prim per determinar quines despeses extra s'accepten i quines no". Ara bé, Serra assevera que aquest posicionament expert serà el darrer que posin sobre la taula, atenent a més el marc legal de la contractació pública, així que si l'empresa no el veu amb bons ulls i no comença les obres, "entrarem en una fase de conflicte total amb l'empresa".
El titular d'Urbanisme continua defensant que els treballs s'haurien d'haver posat en marxa en qualsevol dels casos, pel fet que el més habitual en tota construcció és que hi hagi sobrecostos: "Ningú pot garantir que, a mitja execució, no hi haurà un problema que implicarà un encariment". Un recàrrec que, avança, també haurà de repercutir en la factura dels propietaris, incloent-hi el mateix Ajuntament. "No puc garantir que no hi haurà costos addicionals, i crec que no ho pot fer ningú. A totes les obres, normalment, passen coses", recorda. Sigui com sigui, Serra ha lamentat que no podia atendre la petició dels veïns perquè els posés sobre la taula un calendari concret d'inici i execució de les obres, limitant-se a explicar que s'allargaran nou mesos una vegada comencin.
No descarten assumir responsabilitats
Finalment, sobre la qüestió de la responsabilitat, el regidor ha exposat que això es determinarà en funció de l'avenç dels fets: "Depèn de com acabi aquesta obra, evidentment, ens ho plantejarem. Almenys, per part meva, m'ho hauré de plantejar", ha reconegut. En tot cas, ha reflexionat que "l'obra dels Pedregals parteix d'una situació molt complicada" perquè "no és fàcil arreglar una cosa que va començar malament i va continuar pitjor". "Estem al mig de la tempesta i crec que ara no és moment de demanar responsabilitats, sinó de resoldre la situació i tirar endavant", ha conclòs.
Per la seva banda, l'alcalde, Ivan Sànchez, ha emplaçat els veïns i propietaris a una reunió un cop disposin de l'informe tècnic amb els detalls dels sobrecostos de la instal·lació elèctrica. A més, ha reforçat l'opinió del regidor sobre el fet que "si les obres han de començar, ha de ser qüestió de dies" i que "tot el que no sigui això, anirem a una confrontació amb l'empresa". "Esperem no arribar aquí perquè no és la voluntat, ni política ni tècnica", declara.