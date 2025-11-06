L'empresa adjudicatària de les obres als Pedregals incompleix la primera ordre d'inici dels treballs

L'empresa adjudicatària de les obres d'urbanització dels Pedregals ha incomplert la primera ordre d'execució dels treballs imposat per l'Ajuntament de Berga. Així ho han informat des de l'equip de govern, apuntant que fa unes setmanes, el consistori va notificar la UTE guanyadora de la licitació que havia d'engegar màquines el 3 de novembre, però aquest inici no ha tingut lloc. "Les obres han de començar", reiteren des de l'equip de govern, que afirmen que estan en contacte amb la companyia per mirar de superar el desacord tècnic que impedeix la posada en marxa del projecte.
Segons ha compartit en una roda de premsa el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, "tenim una situació de discrepància en certs aspectes tècnics de costos de les obres" que, a parer seu, "no justifica que l'empresa no comenci els treballs". Serra ha confirmat el que es va debatre en la darrera sessió plenària, incidint que aquestes desavinences "tenen a veure amb uns costos de la part elèctrica que s'han vist incrementats", si bé "com a Ajuntament, hem de seguir el que marca la normativa". Per això, han ordenat formalment l'inici de les obres i s'han avingut a establir posteriorment les "modificacions, adaptacions o negociar el que sigui", sempre dins la legalitat vigent i amb justificació.
El titular d'Urbanisme ha estat contundent amb la situació, emfatitzant que "els que estan incomplint amb el que toca són ells i això, tard o d'hora pot tenir conseqüències, i no ho volem". D'aquesta manera, la corporació està estudiant "quines accions més podem fer perquè comencin les obres", recordant que "no podem posar una catifa vermella a tot el que vulguin". "Hem fet un camí molt llarg fins aquí i no volem llençar aquesta feina per la borda", ha precisat el regidor, qui ha recalcat que tenir una adjudicació suposa també adquirir uns compromisos: "Quan t'han adjudicat una obra tens uns drets i uns deures. Si no, t'exposes a un seguit de penalitzacions".
En aquest sentit, tot i declarar que no volen emprendre cap acció dràstica, "en el pitjor dels casos, si aquesta empresa no comença l'obra, s'acabaria amb unes penalitzacions, executant la garantia i demanant danys i perjudicis. I suposo que l'altra part faria el mateix". "La voluntat de l'equip de govern i l'Ajuntament sencer que va votar per unanimitat la licitació és que es facin les obres com més aviat millor", ha afegit Serra, cloent que "us asseguro que, des del punt de vista tècnic i polític, és el que estem intentant cada dia de la setmana".
També s'ha referit a la problemàtica l'alcalde, Ivan Sànchez, qui ha asseverat que "estem en converses constants amb l'empresa" i que estan disposats a celebrar "les reunions que calgui". "Seurem i negociarem segons els paràmetres que contempla la llei, però aquí hi ha una cosa que és molt clara: l'obra ha de començar", ha recalcat, explicant que l'empresa els ha confirmat que la seva voluntat és fer l'obra. Sigui com sigui, ha insistit que no respon a la voluntat de cap de les dues parts arribar a un escenari de reclamacions contractuals, manifestant que "venim de tan enrere, que aquesta ha de ser la bona".
"De moment, no cal activar cap altra palanca perquè no seria bo per a ningú", ha valorat el batlle, qui ha remarcat que "volem que l'obra comenci i finalitzi". "Arribats a aquesta alçada, tanquem-ho i tanquem-ho bé", ha culminat, llençant un missatge esperançador pels propietaris: "Estem molt més a prop del que pot semblar".