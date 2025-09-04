Les obres dels Pedregals continuen sense data d'inici

Quan començaran les obres dels Pedregals? Aquesta és la pregunta que molts veïns i veïnes de Berga s'han pogut fer els últims mesos. Especialment, després que l'Ajuntament de Berga aprovés definitivament el projecte d'uns treballs que van quedar inacabats fa més d'una dècada. El contracte es va formalitzar el mes de maig i, d'ençà d'aquella signatura, no s'ha pogut concretar una data per a la posada en marxa de les obres, pressupostades en 2,3 milions d'euros i amb nou mesos d'execució prevista (més dos per a culminar reparacions prèvies).
"Jo m'esperava poder tornar de l'estiu i arribar al primer ple amb una data concreta d'inici de les obres, però no la tinc", ha reconegut aquest dijous davant els mitjans el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, apuntant que "no hem acabat d'entendre'ns perquè posin una data d'inici". Segons el regidor, "estem ajustant amb ells alguns aspectes de l'obra", fent una menció explícita a qüestions al voltant de la xarxa elèctrica de la zona. I aquest context és el quin frenaria a la UTE (unió temporal d'empreses) encarregada d'executar les obres de marcar cap calendari. "No volen posar una data fins que no estigui ben acordat i lligat", assegura Serra.
Des de l'equip de govern detallen que, en una primera instància, va ser el consistori el quin va estirar els terminis: "Nosaltres també els vam fer esperar molt per adjudicar l'obra perquè hi havia problemes pressupostaris, així que també hem entès que, en part, ha contribuït aquesta situació de l'ajuntament". Les últimes setmanes, l'arrencada tampoc hauria estat coherent, pel fet que la manca d'efectius per les vacances estivals dels treballadors també haurien posat en pausa els treballs. Però, amb l'inici del mes de setembre, el consistori vol que aquesta carpeta històrica comenci a escriure les darreres pàgines amb la tan desitjada execució de la urbanització.
"No podem esperar gaire més. Hem de tenir una data i tirar endavant", apunta el titular d'Urbanisme, qui vol mantenir la cordialitat amb l'adjudicatària. "No volem un conflicte amb l'empresa. Hem d'anar a buscar l'entesa", assevera. En la mateixa línia, l'alcalde, Ivan Sànchez, ha posat de manifest que "han de ser unes obres que, quan comencin, no tinguin aturador", incidint que "és una obra que ha patit problemes i endarreriments massa vegades com perquè no puguem esperar una setmana".
Treballs a la Font del Ros i de pavimentació
On sí que fa setmanes que treballen les màquines és a la Font del Ros. "Tenim bastant avançada la part de la plaça, un cop ja s'han fet les actuacions del subsol", ha precisat Aleix Serra, explicant que "estem en una fase més superficial i ja es comença a veure una mica millor com quedarà l'espai de la plaça". En paral·lel, també s'ha posat en marxa la segona fase de la transformació d'aquest espai del barri. Concretament, s'intervé per a l'adequació de l'accessibilitat a la zona de connexió amb el Parc de les Aubes, ampliant i construïnt voreres, a més d'adaptar els passos de vianants. "Serà una millora per facilitar la vida als vianants, i sobretot a les persoens que tenen més dificultats per moure's", ha celebrat el regidor, qui ha afirmat que "són actuacions que marquen la diferència i hem de fer a la resta de Berga".
Aprofitant l'avinentesa de la compareixença, el responsable d'Urbanisme també s'ha referit a la campanya de pavimentació que s'està executant en vuit punts de la ciutat, aquesta setmana. Serra ha puntualitzat que la partida i els emplaçaments on s'ha intervingut s'han pactat amb el conjunt de l'oposició, i que en la majoria dels seleccionats s'havia evidenciat una degradació, en especial després de la "primavera plujosa".
En aquest sentit, una de les millores que també s'ha fet realitat amb els treballs de pintura després de l'asfaltatge és la situació d'una "vorera virtual" al carrer Isaac Albéniz, que permetrà una circulació més directa cap al carrer Salvador Espriu. Des de la corporació local ja han avançat que, per tal de garantir que cap vehicle ocupa aquest nou tram reservat als vianants, es faran controls policials i s'imposaran sancions als infractors que s'estacionin indegudament. També com a resultat d'aquestes intervencions agregades, el consistori destaca que s'ha asfaltat l'entrada de l'aparcament de terra de l'Hospital de Berga.