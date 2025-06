Berga posa data a les obres de la Font del Ros

L'Ajuntament de Berga ha posat data d'inici a les obres que transformaran l'aspecte i funcionalitat de la plaça de la Font del Ros. Aquesta actuació es complementarà amb una segona fase de treballs que actualment s'estan licitant, i que impliquen millores en l'accessibilitat de les voreres que connecten el barri amb el Parc de les Aubes. El projecte en conjunt comportarà una inversió al voltant dels 300.000 euros.

Segons informen des del consistori, està previst que les obres a la Font del Ros arrenquin el 9 de juny. Se'n farà càrrec l'empresa Pasquina S.A. i s'allargaran unes 16 setmanes. El projecte contempla la creació d'una plataforma única en la confluència dels carrers Aurora Bertrana, Pau Picasso, Lluís Companys i Pío Baroja, coincidint en una placeta que s'ha erigit en un dels espais més emblemàtics del barri.

A grans trets, desapareixeran barreres arquitectòniques, s'eixamplaran voreres i es renovarà el paviment. Apareixeran en escena nou mobiliari urbà i punts de llum, una tirolina infantil i altres elements de joc, entre els quals dos nous tobogans que uniran la part superior de la plaça amb la zona de la pista, l'altre nucli destacat de la Font del Ros. La comunicació entre els dos espais es complementarà amb una nova escala.

Garantir l'accessibilitat a la Font del Ros

La segona fase que ara vol licitar la corporació local s'hauria d'executar en paral·lel, en la recta final de les obres de la zona de la plaça, amb la idea que culminin a la vegada. En concret, aquesta part de les actuacions al barri consisteixen a ampliar i adaptar les voreres del carrer Francesc Macià, des de la cruïlla amb el carrer Pau Picasso i fins al carrer Prat de la Riba.

Tal com apunta l'ajuntament, es crearan unes "orelles" als passos de vianants per millorar la visibilitat en aquests punts, i també es faran transitables per a les persones amb dificultat de mobilitat i visual. El projecte inclou, a més, la construcció del tram de vorera que ara és inexistent a l'est del carrer Francesc Macià i d'un nou accés a l'extrem sud-est del parc de les Aubes. Finalment, es preveu la formació d'una parada d'autobús al barri.

El període de presentació d'ofertes al concurs romandrà obert fins a les 23.59 hores del 12 de juny. S'hi podrà concórrer mitjançant Sobre Digital. El detall del projecte està disponible a la pàgina de la corporació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Aquesta fase dels treballs s'ha pressupostat en 63.676,76 euros.

Una demanda del veïnat

L'execució dels treballs donarà compliment a una reivindicació d'anys del veïnat, que ha alertat de la degradació de la zona que ara s'intervindrà en diferents ocasions. De fet, encara no fa un mes, l'Associació de Veïns de la Font del Ros va emetre un comunicat per lamentar que les obres promeses no haguessin engegat ni tinguessin una data prevista. L'ajuntament havia previst l'inici de les obres a la primavera, però es van "encallar".

Anteriorment, la mateixa entitat ja va mostrar la seva decepció pel fet que els treballs no tiréssin endavant. Va ser el novembre de 2023, tenint en compte que el consistori havia inclòs el projecte al pressupost de 2023.