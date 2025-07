Els veïns del carrer Sardana recullen firmes en contra de l'obertura d'un club cannàbic

Els baixos del número 33 del carrer Sardana han estat buits d'ençà que es va edificar la finca. Però fa unes setmanes, els veïns es van assabentar que els promotors d'un club social de fumadors de cànnabis estan interessats a instal·lar-se en aquest local, cosa que el conjunt de propietaris rebutja. Per aquest motiu, han engegat un conjunt d'accions que tenen per finalitat evitar que l'Ajuntament de Berga els atorgui la llicència d'activitat i, aquesta setmana, estan recollint signatures per reforçar la seva demanda.

"Hem començat a recollir signatures per comunitats de veïns, i també demanarem que s'hi sumin els responsables dels establiments que hi ha al voltant així com de l'AFA de l'escola bressol Flor de Neu", ha explicat a Nació Berguedà el president de la comunitat de veïns, Robert Perarnau, qui confirma que s'estan assessorant legalment per saber els passos que poden emprendre amb un objectiu clar: "Posar tants pals a les rodes com puguem".

El veïnat va tenir coneixement "per casualitat" de l'objectiu d'un club cannàbic de llogar el local, que està per obrar pel fet que mai hi ha hagut activitat. Tot i que la propietat del local no hagi estat clara sobre aquesta aproximació, els veïns assenyalen que "no ens en fiem". Per aquest motiu, la comunitat ha començat a moure fitxa per evitar que aquest servei sigui una realitat sota casa seva.

Els edificis d'aquesta via ja llueixen un cartell fet expressament per mostrar el seu rebuig al club cannàbic i pretenen continuar fent soroll per tal de fer enrere els promotors. El principal motiu que mou el veïnat són les molèsties que entenen que un local d'aquestes característiques provocaria en una zona residencial, on es concentren diversos serveis molt sensibles. És el cas del centre de dia L'Onada, que estaria paret amb paret del club; la llar d'infants Flor de Neu, a uns 25 metres; la residència Sant Bernabé, a uns 50 metres; i seguint molt a prop el Telecentre, el Pavelló de Suècia, el concessionari i taller Volkswagen, i l'Hotel Berga Park.

El veïnat ha elaborat i penjat pels edificis cartells en contra del centre cannàbic

Lídia López

"És veritat que tothom voldria tenir sota de casa una floristeria i no sempre és fàcil, perquè costa trobar gent que vulgui emprendre. Però hi ha coses i coses", remarca el president, incidint que "jo no crec que hi hagi pitjor lloc de Berga per muntar això". De fet, des de la comunitat recorden que al carrer de l'Espunyola, a escassos 200 metres, ja hi ha un espai d'aquestes característiques, i han estat els veïns d'aquella zona els quins els han compartit els inconvenients que els generen. "Ja no parlem d'un tema d'olors, sinó que és un punt on a vegades hi ha merder quan està tancat i hi ha gent que hi vol entrar per robar", detalla.

Denunciat al ple del juliol a l'Ajuntament de Berga

Més enllà dels tràmits que puguin emprendre a escala particular, la comunitat del 33 s'ha dirigit al consistori per explicar-los la situació i demanar-los que evitin aprovar la llicència d'activitat. Ho han fet a través d'una carta que també s'ha fet arribar als portaveus de tots els grups municipals amb representació a l'Ajuntament, sent Berga Grup Independent qui ho va traslladar ple del mes de juliol, al torn de precs i preguntes.

La portaveu de BeGI, Judit Vinyes, va compartir la demanda del veïnat, referint-se a les "molèsties i risc que pot suposar per la salut pública" i el fet que pot convertir en una forma de "normalitzar el consum". La regidora va recalcar que el local escollit es troba "prop de zones sensibles" i es va mostrar partidària a impulsar una regulació local que eviti la proliferació d'aquesta mena de locals, com la quina s'ha elaborat a Canet de Mar. En resposta, l'alcalde, Ivan Sànchez, va negar cap mena de permissivitat respecte d'aquesta tipologia de centre tot i detallar que, per una normativa superior, es tracti d'un servei legal. Ara bé, va avançar que estan estudiant la norma de Canet de Mar per saber "si el municipi de Berga se la pot aplicar".