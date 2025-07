Puig-reig consolida el format de la Nit d'Oportunitats a la plaça Mestre Badia

La plaça Mestre Badia de Puig-reig es converteix aquest divendres, 25 de juliol, en l'escenari d'una nova edició de la Nit d'Oportunitats de Santa Marta. Impulsada per la UBIC de Puig-reig i l'Ajuntament de Puig-reig, la vetllada referma la seva aposta per un format concentrat en aquest indret i que es complementa amb una oferta gastronòmica, lúdica i cultural per acompanyar les ofertes presentades per una quinzena d'establiments locals. El certamen obre portes a les 20.00 hores i s'allargarà fins a la mitjanit.

Els aparadors surten al carrer en una nit d'estiu diferent i que té per finalitat dinamitzar el comerç de quilòmetre zero. Així es refereix la presidenta de la UBIC de Puig-reig, Eva Gorchs, a la celebració de Santa Marta que estan coent des de l'entitat, i que ja destaca en el calendari comercial dels establiments puig-reigencs. Els descomptes i oportunitat úniques, abraçades per una proposta acollidora i atractiva, han convertit la Nit d'Oportunitats en una bona jornada de vendes, assenyala Gorchs.

Aquest 2025, es donaran cita un total de 14 botigues d'àmbits diferents, cinc més que l'any passat. Hi tindran parada: AM Arquitectura, Bazar Kehui, Calzado Amigo, Centre Òptic, Climent 1890, El Teix Floristes, Iglesias Fotògrafs, La Botiga Tres, La pastisseria de la Gemma, L’Armari, Òptica Vilà, Quirobell, Sabateries Les Novetats, i Tot Natura. En paral·lel, s'ocuparan de l'apartat gastronòmic El Botifler, Ca la Conchi i La pastisseria de la Gemma.

Premis i propostes d'entreteniment

Més enllà de les gangues que cadascú pugui trobar, comprar durant la vetllada pot tenir premi. Per cada compra superior a 10 eruos que es faci durant l'esdeveniment, s'entrarà en el sorteig de tres vals de compra: un per valor de 100 euros, un altre de 150 i el darrer de 250 euros. Els afortunats podran utilitzar els premis fins a finals de setembre, en qualsevol dels comerços participants.

D'altra banda, per tal de convidar la gent a estar una bona estona a la plaça, s'ha previst una agenda d'activitats per amenitzar el vespre:

20.00 hores | Taller de circ per a infants amb Viu i riu

Taller de circ per a infants amb Viu i riu 20.30 hores | Concert amb Cigma

Concert amb Cigma 21.00 hores | Màgia itinerant amb Adan Show

Màgia itinerant amb Adan Show 22.30 hores | Concert amb Aquell Parell

Per part del consistori, l'alcaldessa, Eva Serra, ha assegurat que la corporació local continua donant suport al comerç local, per exemple, estant al seu costat amb iniciatives com la de Santa Marta. Així, aprofitant l'avinentesa, la batllessa ha animat a tots els veïns i veïnes de Puig-reig, així com també als visitants, a apostar pel teixit comercial de casa, ja sigui participant de la vetllada del divendres o fent compres durant la resta de l'any, als establiments de Puig-reig.