«La nostra paciència ha arribat al seu límit»: la Font del Ros exigeix l'inici de les obres al barri

L'Associació de Veïns de la Font del Ros ha fet pública la seva decepció i malestar amb l'Ajuntament de Berga pel fet que les obres de remodelació de la plaça del barri i de les voreres adjacents no s'han començat a executar. Inclosos en el pressupost del 2023, els treballs es van anunciar com un "caramel pel govern entrant", ja que les eleccions municipals del 2023 s'havien de celebrar al cap d'un parell de mesos. Ara bé, dos anys després, "l'adjudicació s'ha encallat", han apuntat des del consistori.

La junta de l'entitat veïnal ha denunciat, a través d'un comunicat de premsa, "la persistent inacció de l'Ajuntament de Berga" respecte dels treballs de millora al barri. "Hem estat receptors de diverses promeses i terminis que, lamentablement, no s'han materialitzat", comparteixen en el text, incidint que "aquesta situació d'espera s'ha prolongat durant mesos, generant una creixent frustració i un sentiment d'abandonament per part de l'administració local". Així, l'associació assenyala que "la nostra paciència ha arribat al seu límit" havent comprovat que la darrera notícia sobre l'adjudicació dels treballs i el possible inici d'obres a la primavera s'ha incomplert.

"És una licitació que ve de finals d'any i durant principis d'aquest 2025 es va poder fer la valoració de les ofertes. S'ha encallat l'adjudicació, és veritat", reconeixia dijous en la roda de premsa prèvia al ple ordinari de maig el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, indicant que "hem estat unes quantes setmanes pendents de com es tancava l'any passat i una sèrie de tràmits per fer l'adjudicació". "L'obra està adjudicada i, per tant, ja podran començar en un termini breu, de poques setmanes", incideix, situant l'inici dels treballs "entre finals de maig i principis de juny".

"Entenem que aquest pas administratiu hauria de ser el preludi a l'inici imminent de les actuacions. Però, davant la nostra experiència prèvia, no podem permetre que aquesta adjudicació es converteixi en una nova promesa buida", ha valorat al respecte el veïnat del barri, que de fet, no és la primera vegada que s'expressen públicament per demanar que les obres tirin endavant. D'altra banda, també han posat de manifest que "la millora de la plaça no és un caprici, sinó una necessitat urgent per al barri". "Aquest espai ha de ser un lloc de convivència, de joc per als infants i de trobada per a la gent gran. El seu deteriorament actual afecta negativament la qualitat de vida de tots els residents de la Font del Ros", denuncien.

El projecte de remodelació consta de dues parts. La primera, que és la de més envergadura i que ja s'ha adjudicat, consisteix en la transformació de la placeta central i l'entorn en un espai de plataforma única. Més enllà de la reparació del paviment malmès, es donarà prioritat als vianants, s'eixamplaran les voreres i es refaran els escocells dels arbres. També s'instal·larà nou mobiliari urbà de descans i de joc per als infants, culminant amb una nova unió amb la pista esportiva inferior amb unes escales i un tobogan. D'altra banda, l'altra part de la iniciativa consisteix en "millores d'accessibilitat, entre la Font del Ros i el Parc de les Aubes", ha detallat el regidor, qui ha avançat que "estarem fent l'execució en uns tempos similars, també durant l'estiu".

Sigui com sigui, l'associació exigeix a la corporació local "que fixi una data d'inici de les obres de manera immediata i que es comprometi públicament a complir-la". "Demanem fets, no més paraules. Els veïns i veïnes de la Font del Ros mereixem veure aquesta llarga reivindicació convertida en una realitat tangible", han sentenciat en el comunicat. Cal recordar que el termini d'execució de les obres és de quatre mesos, amb un pressupost d'uns 236.000 euros (la primera part). Així mateix, l'Ajuntament de Berga també ha rebut una subvenció de 50.000 euros provinents del Catàleg de serveis 2025 de la Diputació de Barcelona per fer realitat els treballs.