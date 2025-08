Sabor de Gràcia, plat fort del segon Rumba Tour Festival de Berga

"Gairebé podem dir que és tradició: no hi ha estiu a Berga sense rumba catalana". Amb aquestes paraules ha celebrat la regidora de Programació cultural, Ermínia Altarriba, la rèplica aquest 2025 del Rumba Tour Festival a la capital del Berguedà. Després de la bona experiència de l'any passat, el consistori torna a apostar pel format d'SC Produccions, programant tres dies de concerts, tallers i un mercat rumbero per completar l'oferta. La cita tindrà lloc els dies 8, 9 i 10 d'agost a la plaça de Viladomat.

El plat principal del certamen enguany serà el concert de Sabor de Gràcia, una de les formacions més reconegudes i amb més trajectòria dins el panorama de la rumba catalana. "Per nosaltres serà un dia molt especial, perquè venim amb moltes ganes. No hem tocat mai aquí i, després de 30 anys, ja tocava", ha valorat el director artístic del festival i membre de Sabor de Gràcia, Sicus Carbonell, qui ha detallat que "estem en un moment molt especial perquè complim 30 anys i perquè fa pocs mesos hem rebut la Creu de Sant Jordi".

Així, Carbonell s'ha compromès a compartir aquesta celebració amb un espectacle de dues hores per gaudir del "moment més àlgid de la nostra carrera com a grup", i que també es reforçarà amb un taller de rumba amb els membres de la formació. Ambdues activitats centraran el programa del dissabte a la tarda. D'altra banda, una altra de les novetats d'aquest 2025 és el sopar amb bingo rumbero, que clourà el festival el diumenge al vespre. En canvi, una de les característiques de la proposta que repeteix és el Mercat Rumbero, amb parades d'artesania i gastronomia, que funcionarà els tres dies, de 10.00 a 23.00 hores.

Un impuls a la candidatura a la UNESCO

El Rumba Tour Festival és una de les iniciatives dins la campanya de la Plataforma per la Defensa de la Rumba Catalana, la qual defensa i empeny que el gènere sigui reconegut per la UNESCO com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. "És un gran moment per la rumba", ha augurat el director del festival i gerent de SC Produccions, Josep Maria Soldevila, explicant que "aquest any, si no hi ha res nou, es decidirà la candidatura oficial de la rumba catalana per optar al distintiu del patrimoni de la humanitat". "Ja fa molts anys que, a través de la plataforma s'està lluitant i aquest any sembla que ha de ser el moment culminant", ha afegit.

I Berga pot ser un aliat en aquest objectiu, tenint en compte que té l'honor de comptar amb una de les primeres expressions culturals i populars que es van distingir amb aquest reconeixement, instituït l'any 2003 i que va inscriure La Patum l'any 2005 -enguany es commemoraran els 20 anys-.

Precisament, els bons resultats de l'edició inaugural del festival són el motiu del reforç i potenciació que viu el segon any. "Valorem l'experiència de l'any passat molt positivament", ha assenyalat Soldevila, qui ha reconegut que "ens va captivar molt l'indret i ens va sobtar que el públic va interioritzar molt bé la proposta i li va agradar". És per aquest motiu que l'organització porta el certamen "al següent nivell": "Ara ja sabem on trepitgem, sabem que Berga és rumbera i sabem que podem comptar amb la comunitat gitana de Berga".

El festival és a càrrec de Sabors Catalans Produccions amb la col·laboració de l'Associació Cultural Rumba Tour Festival, l'Associació d'Autors i Creadors de Rumba Catalana, la Plataforma per la Defensa de la Rumba Catalana i l'Ajuntament de Berga.

El programa, al detall

Divendres, 8 d'agost

19.30 h | La Rumba Blanca

20.30 h | Rumba Total

21.30 h | Triampa Trio

Dissabte, 9 d'agost

19.00 h | Taller de rumba catalana

22.00 h | Sabor de Gràcia

Diumenge, 10 d'agost

18.00 h | DJ Pumo

19.30 h | Sopar i bingo rumbero amb Duo Ambient