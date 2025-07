Salut mantindrà oberts els consultoris de primària del Berguedà durant l'estiu

Salut evitarà el tancament dels centres d'atenció primària del Berguedà aquest estiu mitjançant la reorganització de l'activitat. Després d'un seguit d'anys en els quals diversos municipis es quedaven sense serveis en coincidència amb el període vacacional, la Regió Sanitària Catalunya Central (RSCC) ha prioritzat congeniar les absències dels professionals i la reducció de les atencions amb una distribució més equitativa dels equips mèdics i d'infermeria arreu de la comarca.

Tal com ha detallat el gerent de la RSCC, Toni Sánchez, la consigna que han donat als equips de primària és evitar la concentració dels sanitaris en els centres de referència i vetllar perquè cada equipament disposi de serveis bàsics. "Ens hem preocupat molt de mantenir una equitat entre consultoris", ha detallat el gerent, posant d'exemple el cas de l'Alt Berguedà: en lloc de replegar el servei a Guardiola de Berguedà, també hi haurà atenció mèdica a Bagà i la Pobla de Lillet. "La petició és que es distribueixin els serveis per tal que, aquest estiu, no hi hagi una pèrdua d'activitat", ha recalcat.

El Berguedà disposa de 19 centres d'atenció primària, entre els quals quatre CAP i 15 consultoris locals. Entre tots, només un podria haver de tancar durant el mes d'agost. És el cas del de Castellar de n'Hug, si bé la directora de sector del RSCC, Roser Martínez, ha precisat que només afectaria dues jornades (el servei que presta habitualment aquest equipament és l'atenció d'infermeria cada 15 dies).

D'aquesta manera, Sánchez ha posat de manifest que, "en punts estratègics", el servei no només no es redueix respecte d'altres períodes estivals, sinó que s'incrementa. "Sabem que hi havia una inquietud per part de la població, de pensar que potser retallaríem serveis. Però tot el contrari: mantenim o, fins i tot, augmentem l'atenció respecte d'altres estius", ha asseverat.

Sigui com sigui, el gerent ha remarcat que el CAP Berguedà (Berga), el més gran de la comarca, manté la mateixa atenció que la resta de l'any: de 08.00 a 20.00 hores, de dilluns a divendres. També es preserva el servei de les quatre bases de suport vital bàsic que hi ha a la comarca i la de suport vital avançat (Hospital de Berga), així com es continuarà prestant l'activitat domiciliària. "Hem de tenir més places de residència, sí, però penso que el que tots voldríem quan ens fem grans és que ens atenguessin a casa el millor possible i, per això, l'atenció domiciliària continuarà intacta tot l'estiu", ha recalcat.

Amb tot, com que sí que es preveuen alteracions en el servei habitual de cada consultori, des de la RSCC recomanen als usuaris que consultin prèviament l'horari de cada equipament. Segons Sánchez, els equips comparteixen amb antelació els serveis previstos amb els ajuntaments implicats i, per tant, poden informar la ciutadania sobre l'atenció del seu consultori local.