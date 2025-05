Berga executa nous treballs per a la millora de la xarxa d'aigua al Barri Vell

Aquest dilluns, 26 de maig, arrenquen uns treballs de millora de la distribució d'aigua potable al Barri Vell. En concret, la intervenció consisteix en la substitució de la xarxa d'abastament d'aigua potable del carrer mossèn Huch, entre el carrer Pompeu Fabra i la placeta de Sant Ramon.

Segons ha informat l'Ajuntament de Berga, l'obra és a càrrec de l'empresa Agbar i dona continuïtat a l'actuació que fa unes setmanes es va fer al carrer mossèn Comellas, entre la placeta de Sant Ramon i el carrer Major. En aquest cas, la intervenció s'allargarà unes tres setmanes.

La inversió total a la xarxa d'aigua en aquesta zona del Barri Vell, entre els dos projectes, suma 113.553 euros. El pressupost és finançat en un 36% d'una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua i en un 64% de la partida d'amortitzacions d'inversions contemplada al contracte d'abastament d'aigua potable.

En aquest sentit, el consistori adverteix que l'execució dels treballs comportaran el tall del carrer mossèn Huch, així que la circulació de vehicles s'haurà de fer pel carrer del Balç. Així mateix, a mesura que avancin les obres, també hi haurà afectacions a l'estacionament de vehicles de la plaça de les Cols, on també hi haurà l'aplec de material i contenidors de runa.

Altres intervencions a la xarxa d'aigua previstes per enguany

L'Ajuntament ha aprofitat l'avinentesa per informar que estan treballant en altres actuacions dirigides a garantir el subministrament i augmentar l'estalvi d'aigua. D'aquesta manera, fan referència a projectes com: