Televisió del Berguedà celebra els 30 anys de retransmissions de la Patum en directe

Televisió del Berguedà celebra aquest Corpus vinent els 30 anys d'emissions en directe de la Patum. Les retransmissions es van posar en marxa el 1993 amb l'impuls de Jordi Espunya, Llorenç Merino, Àngel Vancell i Sergi Fernández, i a excepció dels dos anys que la festa no es va celebrar per la pandèmia del coronavirus, el mitjà ha ofert als patumaires un testimoni viu de la Patum. Per commemorar la fita, l'actual equip de la televisió berguedana ha preparat un seguit d'actes i recursos sota el lema Fent visible l'invisible.

La fotografia de 1868 feta per Rafael Lozano i la gravació de Ramon Calonja de 1928 són referents històrics per a la conservació de la memòria visual de la Patum. De la mateixa manera, aquelles primeres retransmissions en directe del Corpus de 1993 esdevindran una peça clau de la cultura popular de Berga, imagina el director de Televisió del Berguedà, Manel Medina. En aquestes tres dècades, la televisió local i comarcal ha escombrat les reticències inicials d'un sector de patumaires desconfiats per la presència de les càmeres a la plaça, per fer de l'emissió en directe una pota clau de la celebració. I és que, amb la digitalització dels continguts i l'entrada del mitjà a La Xarxa, molts berguedans i patumaires d'arreu han pogut gaudir de la festa malgrat la distància.

Amb un bateria de 17 continguts audiovisuals -14 dels quals s'oferiran en directe-, el tret de sortida serà l'1 de juny amb l'emissió del Ple de l'Ascenció i la sortida del Tabal. "Ho celebrarem treballant, evidentment", ha compartit el cap de continguts de Televisió del Berguedà, Eric Calderer, qui ha avançat que una de les novetats amb motiu dels 30 anys serà la cobertura del Passacarrers del Dimecres al migdia. "Buscàvem alguna cosa que fos diferent i, gràcies a un sistema que estem treballant amb l'empresa de telefonia Vera, intentarem acostar el pas dels Gegants fins al carrer del Roser per primera vegada en aquests 30 anys", ha declarat Calderer.

Un altre element destacat és la recopilació i publicació en obert i gratuïtament d'una selecció de continguts al llarg d'aquests 30 anys de treball. La primera passada -plujosa- del 9 de juny del 93, el 25 anys de la Patum de la Llar el 98, la Patum de Lluïment de Diumenge de Corpus després de l'assassinat de Josep Maria Isanta el 2005, el salt de les tres guites del 2011, la pujada dels Gegants a Queralt el 2016 o la Patum de la represa del 2023, en són alguns exemples. "Els historiadors ens parlen que, en un futur, no caldrà anar a veure les fonts orals ni basar-se en fotografies, sinó que veient totes aquestes retransmissions es podran estudiar els diferents passos que ha fet la festa en endavant", ha recalcat Calderer.

Treballadors de Televisió del Berguedà, en una retransmissió de la festa d'anys enrere

Cedida per Televisió del Berguedà

Encara en l'àmbit audiovisual, el mitjà està treballant en una peça documental titulada Pioners, on "expliquem com neix aquesta retransmissió i una mica com era la Patum abans del 93, sense tele, i com és en tele". "Ens han ajudat diferents membres de comparses, també l'alcalde del moment, el senyor Farguell, i els quatre pioners que van imaginar-se el projecte i van portar-lo a terme", ha detallat el cap de continguts, avançant que la data d'estrena del documental serà el 16 de juny.

"30 anys es diu de pressa i ara ho vèiem tot amb unes facilitats tremendes, perquè qualsevol es troba gravant aquí amb el mòbil. Però fa 30 anys no hi havia ni mòbils per a comunicar-se i, en canvi, la gent de Berga va fer una aposta per fer gran una festa tan seva i tan tradicional", ha emfatitzat la cap de continguts de La Xarxa, Joana Vallès, qui ha declarat que "les festes populars es fan gran amb la participació de la gent, però òbviament també amb els altaveus que li poden donar els seus mitjans, i en especial els locals".

Un salt del Passacarrers i una xerrada a l'Àgora Cultural

L'Ajuntament de Berga també se suma a la celebració de l'efemèride cedint dos espais destacables a l'aniversari. D'una banda, el salt en nom de l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, de la passada del Dimecres al vespre es farà a la plaça de la Creu en homenatge a Televisió del Berguedà. "Els regidors i regidores tenim el privilegi de tenir un salt al nostre nom, i darrerament el que estem fent els 17 regidors és cedir-los a una entitat o destinar-los a recordar una efemèride. En aquest cas, parlant amb la resta de companys del consistori, vam decidir que un d'aquests salts es dedicaria a la celebració d'aquests 30 anys de retransmissions de la Patum", ha assenyalat el batlle.

Així mateix, la corporació local també participa col·laborant i promovent la celebració d'una edició especial del cicle Àgora Cultural per l'aniversari: "S'ha programat un Àgora Cultural especial per aquests 30 anys de Patum en directe. Serà molt interessant perquè podran explicar com es va fer aquella primera Patum en directe i sobretot com ha anat evolucionant la retransmissió al voltant de la Patum". "Avui dia, ningú s'imagina que la Patum no es pugui veure en directe per la televisió, i cada vegada jo crec que la ciutadania de Berga exigeix més", ha conclòs l'alcalde.

Els productes i activitats per a la commemoració del 30è aniversari de les retransmissions en directe de la Patum s'acompanyen d'un logotip dissenyat per Salvador Vinyes.