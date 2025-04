Les Barraques de Patum incorporen al nom el record a Josep Maria Isanta

L'Ajuntament de Berga ha fet públic el programa de concerts que tindran lloc aquest 2025, en el marc de les Barraques de Patum. Novament, l'agenda repeteix el format de dos dies de música, divendres i dissabte, a la plaça Cim d'Estela i un horari acotat fins a les 03.00 i les 05.00 hores, respectivament. Els grups més destacats del cartell són La Fúmiga, 31 FAM i Brams. Pel que fa a les novetats, el consistori ha anunciat que, a partir d'ara, el cicle portarà el nom de Josep Maria Isanta. A més, també ha compartit que, per primera vegada, hi haurà un patrocinador privat: Tractaments Ecològics.

La primera jornada de Barraques de Patum d'aquest 2025 serà la nit del divendres, 20 de juny, en un vespre musical cent per cent berguedà, tal com ha posat en relleu el regidor de Joventut, Isaac Santiago. L'activitat arrencarà a les 18.30 hores amb Cafè Trio, i s'allargarà fins a les tres de la matinada amb Trinxats (21.30h), Brams (23.00h) i Blú Versions (01.30h). L'endemà, se celebrarà la segona i darrera nit de concerts, a partir de les 21.00 hores, quan pujaran a l'escenari 31 FAM. Les següents actuacions previstes són les de La Fúmiga (23.00h), Pep de la Tona (01.00h) i Caipirinyes (03.00h). A més, entre grup i grup, i fins a la finalització de la festa a les 05.00 hores, mantindran la música les PD's Kin K-Cau.

Pel que fa als serveis addicionals, Santiago ha indicat que el servei de barres anirà a càrrec de les mateixes entitats que l'any passat: Berguedart, l'Ateneu Llibertari del Berguedà, el Casal Panxo, els Castellers de Berga i el JAB. Així mateix, el consistori dotarà l'espai de Barraques amb un Punt Lila, un punt de subministrament d'aigua i replicarà l'oferta de motxilles vibratòries per a persones amb problemes d'audició, durant les dues primeres actuacions de dissabte, gràcies a la col·laboració del Consell Comarcal del Berguedà.

Tot això tindrà lloc en un apartat del Corpus berguedà que canvia de nom a partir d'aquest 2025. Tal com ha exposat l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, el calendari patumaire d'enguany està marcat per dues efemèrides que enguany arriben als 20 anys. L'una, més amable, serà al novembre, amb l'aniversari de la proclamació de la festa berguedana com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. I la segona, més dissortada, per l'assassinat de Josep Maria Isanta Casellas. "Tota la Patum d'enguany voltarà entorn d'aquesta malaurada efemèride", ha avançat el batlle, qui ha assenyalat que "es faran actes de reconeixement que ja s'explicaran en el seu moment". En tot cas, la primera acció que ha pres el consistori ha estat batejar les Barraques amb el nom del jove berguedà: "Com a Ajuntament hem pensat que un dels gestos simbòlics que podíem tenir és que les Barraques de Patum, a partir d'aquest 20è aniversari, també portin el seu nom".

Més suport econòmic extern

Des del punt de vista econòmic, l'equip de govern ha detallat avui que la inversió que suposa enguany el programa de concerts és de 112.000 euros. D'aquests, Tractaments Ecològics n'aportarà 11.000, en el quin serà el primer patrocini d'aquest espai. "La Patum està incrementant en costos, però també estem intentant que creixin els ingressos", ha compartit Sànchez, precisant que si bé una línia és a través d'aportacions de les administracions, com la Generalitat, la Diputació de Barcelona i l'Estat, l'altra que treballa l'Ajuntament és la dels privats. "Vera ja es va vincular l'any passat i repeteix aquest, però com a novetat enguany, els concerts de Barraques sumen el primer patrocinador privat, en aquest cas Tractaments Ecològics", ha apuntat l'alcalde.

"La nostra empresa vol invertir en representació social i corporativa, i és important que els diners que s'inverteixin siguin en un àmbit local i comarcal, perquè som una empresa de Berga i del Berguedà, així que volem donar un retorn a les persones de la ciutat i la comarca", ha posat en relleu la gerent de Tractaments Ecològics, Marta Freixa, qui s'ha mostrat confiada que aquesta relació prosperi i permeti donar més visibilitat a la festa. "Animem a les empreses berguedanes que creguin en la iniciativa, perquè al final repercuteix a les entitats locals que s'impliquen, i els diners que en treuen es multipliquen en activitats tot l'any a casa nostra", ha emfatitzat per la seva banda Santiago.

En tot cas, des de l'Ajuntament de Berga tenen previst fer públic algun altre patrocinador privat de cara a aquest Corpus. La corporació local també continua picant les portes de les administracions. D'una banda, l'alcalde ha confirmat que, a partir del 2026, la Diputació de Barcelona inclourà en el seu pressupost un ajut nominatiu de 70.000 euros per finançar la festa. Així mateix, aquest mes de maig, Sànchez es desplaçarà al Palau de la Generalitat per reunir-se amb el president del Govern, Salvador Illa, "i un dels temes a tractar serà la Patum". Actualment i des de fa tres anys, la Generalitat fa una aportació anual de 125.000 euros. "Tant el Govern anterior com l'actual han demostrat molta predisposició i sensibilitat per la Patum, així que l'objectiu és treballar en la línia de poder augmentar aquesta partida", ha declarat el batlle.