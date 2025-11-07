Els Mossos d’Esquadra detenen tres persones per sostreure productes valorats en 4.200 euros de supermercats de Solsona i Berga

Agents de la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra de la comissaria de Solsona van detenir el passat dia 4 de novembre dos homes i una dona de 54, 43 i 39 anys, com a presumptes autors de tres delictes de furt, un d’ells en grau de temptativa.
El passat dimarts pels volts de les tres de la tarda, els mossos van rebre l’avís d’una temptativa de furt en un supermercat de Solsona. Un home i una dona van entrar a l’establiment i una tercera persona es va quedar fora dins d’un vehicle. Mentre la dona estava a l’única línia de caixa oberta fent una compra petita, l’home va passar per una de les caixes tancades amb un carro ple de productes. Quan l’home va intentar sortir de l’establiment, el carro es va quedar travat davant la porta de sortida. En aquest moment, la treballadora es va adonar que li volien sostreure productes i els va cridar l’atenció. Davant d’això, i en veure que el carro no cedia i es quedava encallat, l’home i la dona van fugir ràpidament deixant tots els productes.
Els mossos, juntament amb la policia local, van fer recerca per la zona fins que van localitzar tres persones que coincidien amb la descripció dels presumptes autors. Els agents van comprovar que els productes que havien intentat sostreure ascendien més de 700 euros, i van detenir les tres persones per un delicte de furt en grau de temptativa.
Un cop detinguts els mossos van localitzar el vehicle dels autors i el van escorcollar. A l’interior van localitzar una gran quantitat de productes d’alimentació d’alta gamma. Els agents van fer gestions per saber d’on eren i van esbrinar que s’havien sostret el mateix dia de dos supermercats de Berga. La suma d’aquests productes, més els que havien intentat sostreure a Solsona, sumaven un import total d’uns 4.200 euros.
Els tres detinguts acumulen 179 antecedents policials i van passar ahir, 6 de novembre, a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Solsona.