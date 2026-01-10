La consellera d'Educació i Formació Professional Esther Niubó visita Solsona

Acompanyada de l'alcaldessa,
Judit Gisbert, la regidora d'Educació, Esther Espluga, i la directora dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central, Saray Gómez, Niubó ha visitat l' Institut Francesc Ribalta. La comitiva ha estat rebuda per l'equip directiu del centre, encapçalat pel director, Pep Porredon.
Visita a les aules de l`Institut
La consellera ha recorregut diverses instal·lacions, com
l'aula del cicle formatiu de grau mitjà d'atenció a la dependència i auxiliar d'infermeria, on ha pogut conèixer alguns dels projectes que s'hi desenvolupen, així com un laboratori de ciències d'ESO.

En la trobada amb la direcció del centre, s'han tractat
qüestions com els projectes de futur de l'institut, la demanda de reducció de ràtios a secundària, l'oferta de cicles formatius i el desplegament de l'FP dual.
La consellera d`Educació ha signat al llibre d`honor de l`ajuntament
Abans d'aquesta visita, la consellera ha passat per l'Ajuntament de Solsona, on ha estat rebuda a la sala de plens pels membres de la corporació municipal i ha mantingut una breu reunió amb l'alcaldessa i la regidora d'Educació.

Entre altres qüestions, s'ha parlat de
l'important volum d'alumnes que s'escolaritzen a Solsona amb matrícula viva, gestionada des de l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME), més de 90 el curs passat i una vintena des de l'inici d'aquest curs.