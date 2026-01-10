10 de gener de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

La consellera d'Educació i Formació Professional Esther Niubó visita Solsona

La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha encetat aquest divendres a Solsona la seva primera jornada de treball al Solsonès, que ha inclòs diverses visites vinculades a l'educació i la cultura del municipi

  • La consellera ha visitat l'Institut Francesc Ribalta -
  • La consellera d'Educació ha signat al llibre d'honor de l'ajuntament -
  • Trobada amb els regidors al Ple de l'ajuntament -
  • Saludant als regidors i regidores -
  • Visita a les aules de l'Institut -
  • Visita a les aules de l'Institut -
  • Visita a les aules de l'Institut -
  • L'ajuntament ha obsequiat a la consellera amb un bust del Gegant Vell -

ARA A PORTADA

Publicat el 10 de gener de 2026 a les 10:32
Actualitzat el 10 de gener de 2026 a les 10:34

Acompanyada de l'alcaldessa, Judit Gisbert, la regidora d'Educació, Esther Espluga, i la directora dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central, Saray Gómez, Niubó ha visitat l'Institut Francesc Ribalta. La comitiva ha estat rebuda per l'equip directiu del centre, encapçalat pel director, Pep Porredon. 

  • Visita a les aules de l`Institut

La consellera ha recorregut diverses instal·lacions, com l'aula del cicle formatiu de grau mitjà d'atenció a la dependència i auxiliar d'infermeria, on ha pogut conèixer alguns dels projectes que s'hi desenvolupen, així com un laboratori de ciències d'ESO

  • Visita a les aules de l`Institut

En la trobada amb la direcció del centre, s'han tractat qüestions com els projectes de futur de l'institut, la demanda de reducció de ràtios a secundària, l'oferta de cicles formatius i el desplegament de l'FP dual. 

  • La consellera d`Educació ha signat al llibre d`honor de l`ajuntament

Abans d'aquesta visita, la consellera ha passat per l'Ajuntament de Solsona, on ha estat rebuda a la sala de plens pels membres de la corporació municipal i ha mantingut una breu reunió amb l'alcaldessa i la regidora d'Educació. 

  • Trobada amb els regidors al Ple de l`ajuntament

Entre altres qüestions, s'ha parlat de l'important volum d'alumnes que s'escolaritzen a Solsona amb matrícula viva, gestionada des de l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME), més de 90 el curs passat i una vintena des de l'inici d'aquest curs.

Et pot interessar