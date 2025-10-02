L'Escola Rural de Freixinet ja té primer cicle d'Educació Infantil

El municipi de Riner ja disposa del primer cicle d'Educació Infantil. Des d’aquest dilluns l'Escola Rural de Freixinet acull aquest servei, que acull 14 alumnes que van del nivell Infantil-1 a Primària-6, als quals se n’afegirà un altre el proper mes de novembre. La implantació del nou cicle ha implicat una reestructuració de l’Escola Rural amb la col·locació de la llar d’infants en un aula ja existent de la planta baixa i l’ampliació del centre amb una nova aula.
L'edifici de l'escola es composa de dues plantes. A la planta baixa hi havia una aula Educació Infantil i a la planta primera, una aula d'Educció Primària. Després de la remodelació, la planta baixa disposa d’una aula infantil, una aula de llar d’infants, un distribuïdor, una zona de serveis, un vestíbul d’entrada i un magatzem. A l’exterior disposa d’un pati per jugar els infants. La planta primera disposa d’una aula de primària, un distribuïdor, una zona de serveis, un despatx de direcció i una aula exterior.
Per tal d’acollir els més petits, ha calgut instal·lar un lavabo per a infants i un taulell de preparació d’aliments. També s’ha adequat un lavabo accessible amb dutxa per a adults.
L’alcalde de Riner, Joan Solà, explica que “en els últims 15 anys la pèrdua de població ha estat considerable i preocupant, i el nou servei de llar d'infants ajudarà a revertir la dinàmica tot ajudant a atraure i establir-se al municipi noves famílies i consolidar les ja existents tot garantint, també, el futur de l’escola rural”.
Fins a l’actualitat no existia llar d'infants al municipi, servei imprescindible per abordar el repoblament i facilitar l'arrelament de les famílies existents i els joves i l'arribada de noves famílies que vulguin desenvolupar el seu projecte de vida a l'entorn rural i puguin disposar del servei de llar d'infants.
El nou servei evita la pèrdua de famílies i facilita un servei més a famílies que vulguin establir el seu projecte de vida a Riner. Fins a l’actualitat, en acabar l'etapa de llar d'infants fora del municipi, en molts casos aquests infants es matriculaven en altres escoles on ja hi havien fet un vincle malgrat hi hagués escola rural a Riner. La llar d'infants evitarà aquests casos i els adolescents arrelaran des dels seus inicis al seu propi municipi i a la vegada garantiran el futur de l’escola rural.
Cal recordar que l’Ajuntament de Riner i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya van firmar l’any passat un conveni per tal de facilitar la implantació del primer cicle d'Educació Infantil a l'Escola Rural de Freixinet. En total, l’acord permet escolaritzar 13 nens i nenes de fins a 3 anys.
L’Escola de Freixinet forma part de la ZER El Solsonès i ocupa la planta baixa i la primera planta d’un edifici situat al centre de la població. El primer cicle d’Educació Infantil compren fins als tres anys d'edat, mentre que el segon, que ja existia a l’Escola de Freixinet, va dels 3 fins als 12 anys. Aquest curs 2025-26 compta amb tres professores i una tècnica d’educació infantil (TEEI), i s’hi han inscrit 14 infants.