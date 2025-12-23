Un trencanous, l’obra de Gaudí i un arbre, premiats en el Concurs d’aparadors de Solsona

El primer premi del divuitè Concurs d'aparadors per Nadal de Solsona, valorat en 300 euros, se l'ha endut la botiga de labors Mans i mànigues, situada al número 48 del carrer del Castell, amb un trencanous de protagonista. El segon premi, de 200 euros, ha estat per a l'establiment de materials per a la construcció Jordi Vilar, amb aparador al carrer de Sant Cristòfol, 2, inspirat en l’obra de Gaudí; mentre que el tercer, dotat amb 150 euros, ha reconegut la proposta basada en un avet nadalenc de la joieria Ester, ubicada al número 3 del mateix carrer.
Aquests tres establiments han obtingut les valoracions més altes atorgades per la Comissió de Reis, que enguany ha repetit com a jurat, entre els 29 concursants que han participat a la convocatòria impulsada per l'Ajuntament de Solsona per mitjà de l’Agència de Desenvolupament Local.
Tots tres muntatges destaquen per l’originalitat i l’impacte visual. En el cas del primer premi, a més, l’aparador se serveix d’un producte autènticament propi de la botiga, ja que està fet amb 242 cabdells de llana. Tal com explica la responsable de Mans i mànigues, Laura Juárez, premiada en anteriors edicions, la idea era defugir de figures tan vistes com el Pare Noel. D’aquí que optés pel trencanous, igualment associat a la màgia nadalenca, i fer-ho amb “un disseny simple a partir l’adaptació d'un patró de punt de creu i amb producte de l’establiment”.
Per la seva banda, Tate Casserras i Ton Casserras, que també han estat reconeguts pel concurs d’aparadors en diverses ocasions, han decorat l’aparador de Jordi Vilar a partir de la figura d'Antoni Gaudí –l’any que ve se’n celebra el centenari de la mort–, han reproduït la Sagrada Família i han emulat l’arxiconegut trencadís modernista. Finalment, la joieria Ester presenta un aparador naturalitzat amb branques reals d’avet, talment un arbre de Nadal, que alberguen les joies.
Aquest dilluns, els premiats han conegut el veredicte en una trobada amb el regidor de Desenvolupament Local, Ramon Montaner, amb la participació de Laura Juárez, Maite Balaguer, en representació de Jordi Vilar, i Isis Ester i Laura Villaró, de la joieria Ester.
Puntuacions molt ajustades
Segons la Comissió de Reis, la deliberació ha estat “molt complicada per l’elevat nivell de tots els participants”, amb molta originalitat i creativitat, fet que ha comportat que “les puntuacions hagin estat molt ajustades”.
Ramon Montaner ha volgut posar en valor la implicació de la trentena d’establiments participants, que durant aquestes dates contribueixen de manera notable a dinamitzar els carrers de Solsona. Així mateix, insisteix en la importància de reforçar el consum de proximitat. “Hi sortim guanyant tots, consumidors, teixit comercial i ciutat”. El regidor subratlla que aconseguir que la ciutadania aposti pels productes locals i pels comerços de la ciutat també passa per atraure la clientela amb aparadors cuidats i suggeridors.