Neix l’Observatori SolCar, una nova eina per analitzar la realitat socioeconòmica del Solsonès i Cardona

L’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar) ha posat en funcionament l’Observatori de dades SolCar, una nova eina digital que permet consultar de manera visual i interactiva els principals indicadors socioeconòmics del Solsonès i Cardona. Es planteja com una eina de consulta per facilitar la presa de decisions en matèria de desenvolupament local.
L’Observatori integra els principals àmbits vinculats al desenvolupament local, com l’evolució i l’estructura de la població, el mercat de treball, l’activitat econòmica, els comptes de cotització, les afiliacions i les contractacions, així com indicadors de renda i ocupació. L’objectiu és facilitar l’accés a informació rellevant i actualitzada sense haver de cercar les dades de manera dispersa en diferents fonts oficials. La informació prové de l’Idescat, l’Observatori del Treball i Model Productiu o el SOC, entre d’altres, i es presenta de manera ordenada i accessible en un únic entorn digital.
A més dels indicadors de context socioeconòmic, l’eina n’incorpora d’altres d’estratègics i operatius de l’activitat de l’Agència. En aquest sentit, permet fer un seguiment de les accions desenvolupades en els darrers anys a través del Servei Connectem i el Punt Empresa en matèria de contractació, formació, estimulació empresarial o estructura econòmica de la zona.
L’Observatori s’adreça tant a responsables tècnics i polítics com al conjunt de la ciutadania interessada a conèixer l’evolució socioeconòmica i les tendències del territori. Es tracta d’un projecte viu, que s’anirà actualitzant i perfeccionant de manera continuada. Des de l’Agència es programaran sessions per ajudar a utilitzar-lo. Qui hi tingui interès, pot reservar plaça per correu electrònic a jordi.amat@adlsolcar.cat.
Cerca territorial
Una de les principals singularitats de l’Observatori és que facilita l’anàlisi de la informació per municipis i àmbits territorials —Solsona, Cardona, el Solsonès i el territori SolCar— i possibilita una lectura agregada del Solsonès i Cardona, una opció que no ofereixen les fonts estadístiques oficials.
L’Observatori de dades SolCar ha estat creat pel tècnic d’estudis i anàlisi de dades de l’Adlsolcar, Jordi Amat, i desenvolupat amb Power BI. S’ha incrustat al web de l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, des d’on s’hi pot accedir lliurement a través de l’enllaç https://www.adlsolcar.cat/observatori/observatori-solcar/. Aquest és un projecte finançant pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local.