Com s’ha comportat l’economia catalana durant el 2024? Quin és el sector econòmic que té més pes al Tarragonès? Les comarques centrals s’han recuperat del sotrac que va provocar la covid-19? Aquestes i altres preguntes sobre la marxa del teixit productiu de Catalunya tenen resposta a la nova edició de l’Anuari Econòmic Comarcal que cada any elabora el BBVA, i que també compta amb una versió interactiva desenvolupada per la consultora especialitzada en dades Polis.
Podeu accedir al portal clicant aquí.
L’informe és una de les eines més valuoses d'anàlisi econòmica territorial. Amb 31 edicions publicades, l’Anuari Econòmic Comarcal de BBVA ha esdevingut un referent pel nivell de detall i qualitat i es manté com l’únic estudi a Catalunya que proporciona una visió tan precisa del creixement econòmic en l’àmbit comarcal. El document està dirigit pel professor emèrit del departament d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Josep Oliver.
Amb el portal web de l’estudi, BBVA busca anar més enllà de la simple recopilació de dades, ja que pretén ser una guia útil per a empreses, administracions i comunitats locals que ajudi a comprendre millor l’evolució econòmica i les dinàmiques de cada comarca a partir d’indicadors econòmics específics. És una eina que transforma el contingut perquè sigui més accessible i visual.
Anàlisi al detall
L’Anuari Econòmic Comarcal analitza al detall el comportament de l’economia del Principat i hi aplica la lupa per conèixer i entendre què passa a les quatre demarcacions, als set eixos territorials i a les 43 comarques. Analitza les fluctuacions econòmiques, el desenvolupament dels sectors i subsectors productius, l’afectació sobre el mercat laboral i també té en compte els preus de l’habitatge.
A més, no es limita a observar l’estat del 2024, sinó que mira enrere i ofereix l’oportunitat de fer una retrospectiva de l'evolució de cada sector i a cada territori des del 2019 -abans del context de pandèmia- o, fins i tot, anar més enllà i calibrar els canvis durant l'última dècada (2014-2024).
L’adaptació web de l’informe trasllada el detall de l’anàlisi en desenes de gràfics i mapes interactius, acompanyats d’explicacions que faciliten la comprensió de totes les dades. És una eina de consulta i d’accés permanent per a investigadors, periodistes, comunicadors, economistes i ciutadania en general que permet accedir als continguts de l’informe actualitzats i amb una navegació intuïtiva. L'estructura del lloc web permet transitar per més de cinquanta seccions, per a cadascun dels àmbits territorials, i la informació temàtica en diferents formats. A més, totes les dades es poden descarregar, ja netes i en formats reutilitzables, per permetre anàlisis noves d’acadèmics, experts i qualsevol persona interessada.