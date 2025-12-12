Combustió, vapeig i nicotina: els tres grans mites del tabaquisme

La transformació cap a un futur sense fum passa ineludiblement per desfer els grans malentesos que encara envolten el tabaquisme i les seves alternatives. En un context en què la desinformació continua sent una barrera, la veu dels experts esdevé crucial per fomentar un debat rigorós i basat en l'evidència.
La Dra. Maribel Biezma, química i doctora en medicina que forma part de l'àrea de Scientific Engagement a Philip Morris Spain, assenyala tres grans mites sobre els productes sense combustió que necessiten ser aclarits per la ciència.
Mite 1: la nicotina és la causa principal de les malalties
El mite més estès és que la nicotina és l'agent principal que causa malalties greus associades al tabaquisme, com el càncer o les patologies cardiovasculars. L'evidència científica, però, obliga a matisar aquesta afirmació. Si bé la nicotina és una substància altament addictiva i no està exempta de risc, no és la principal responsable de les malalties greus.
La combustió com a epicentre dels efectes negatius
El veritable origen del dany es troba en la combustió del tabac. Quan un cigarret es crema, la temperatura pot superar els 800 graus a la punta, un procés que genera fum amb més de 6.000 substàncies químiques. D'aquestes, aproximadament un centenar han estat identificades per les autoritats sanitàries com a causes o possibles causes de malalties relacionades amb fumar.
La lògica científica de les alternatives sense fum es basa a eliminar precisament la combustió per desenvolupar productes que alliberen nicotina d'una forma menys nociva que el cigarret. La nicotina és una de les raons per les quals la gent fuma, i per això aquests productes la contenen, per tal que els fumadors adults que altrament seguirien fumant puguin fer una transició reeixida. De fet, la nicotina s'utilitza en tractaments mèdics per deixar de fumar. L'important és entendre que eliminar la combustió redueix significativament l'exposició als compostos més nocius.
Mite 2: vapejar i fumar són equivalents en risc
Una altra confusió popular equipara el vapeig amb el fet de fumar un cigarret tradicional, pel fet que tots dos impliquen inhalació. La Dra. Biezma aclareix que la diferència fonamental es troba novament en l'absència de combustió.
Fumar implica cremar tabac, produint el fum on es concentra un gran nivell de substàncies químiques nocives. En canvi, amb el vapeig, s'escalfa un líquid (sovint amb nicotina) i, com que no es crema cap matèria, el vapor alliberat és un aerosol fonamentalment diferent. El mateix principi s'aplica als dispositius de tabac escalfat, que escalfen el tabac sense arribar a la combustió.
L'evidència que marca la diferència
Aquesta distinció no és només teòrica, sinó que està avalada per la investigació. En països com el Regne Unit, els estudis demostren que l'exposició a substàncies tòxiques és significativament menor en els qui vapegen enfront dels fumadors.
La ciència conclou que, si estan científicament provats, els productes sense fum són una millor opció que els cigarrets per als adults que, altrament, seguirien fumant. En eliminar el procés de combustió, els nivells de substàncies químiques nocives es poden reduir significativament en comparació amb el fum dels cigarrets. Això sí, la millor decisió sempre serà deixar per complet de consumir tabac i nicotina.
Mite 3: les bosses de nicotina oral tenen el mateix impacte negatiu que la cigarreta
La percepció negativa sobre els productes de nicotina oral, com les bosses de nicotina, sol estar associada a la falta d'informació científica accessible. Aquests productes es col·loquen entre la geniva i la galta o el llavi superior i no impliquen combustió ni inhalació de cap aerosol.
El cas d'estudi suec
L'experiència en països com Suècia demostra que aquestes alternatives poden contribuir a reduir les taxes de tabaquisme i malalties associades. En el país nòrdic, on s'utilitzen productes de nicotina oral des de fa dècades, s'ha aconseguit situar la taxa de fumadors per sota del llindar del 5%.
Com a resultat d'aquesta tendència cap a alternatives sense fum, Suècia registra un 41% menys d'incidència de càncer de pulmó i menys de la meitat de les morts relacionades amb fumar que els seus veïns europeus.
A més, aquesta evidència ha estat revisada per organismes com la FDA (Administració d’Aliments i Medicaments) dels EUA. Després de revisions científiques exhaustives, l'agència ha autoritzat la comercialització d'un tipus de bosses de nicotina, concloent que presenten un risc significativament menor de malalties greus en comparació amb els cigarrets.
La ciència contra la desinformació
La ciència ofereix les eines fonamentals per mitigar els efectes del tabaquisme, permetent dissenyar polítiques públiques més eficaces i campanyes de conscienciació basades en fets.
La persistència de la informació mal entesa sobre les alternatives sense fum sovint es deu al fet que els conceptes erronis es difonen amb major rapidesa que les dades científiques contrastades. Per això, tant Philip Morris com experts demanen la importància de garantir que els consumidors i els professionals sanitaris disposin d'informació clara i basada en evidència.
La Dra. Biezma conclou que el veritable desafiament és promoure un debat rigorós i sustentat en ciència sobre el paper que aquestes alternatives poden jugar per accelerar la desaparició del cigarret.