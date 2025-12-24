Avancen les obres d’eixamplament i millora de la carretera en execució entre Navès i l’Espunyola

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica avança en l’execució de les obres que du a terme per a millorar la B-420 entre Navès i l’Espunyola i ha posat en servei un tram al terme de Montmajor. Així, conclou el desviament de trànsit que en els últims mesos requeria circular als vehicles per l’interior d’aquesta població com a conseqüència de les obres. Els vehicles ja poden circular per la nova calçada de la B-420 en aquest tram d’1,2 quilòmetres, pendent de l’estesa de l’última capa del paviment que s’efectuarà al final de l’obra.
La Generalitat té en marxa des de la primavera passada els treballs de condicionament de la B-420 en un tram de 3,1 quilòmetres entre Montmajor i l’Espunyola, que comporten l’eixamplament de la calçada i la millora del traçat per afavorir la seguretat i la comoditat en la conducció. Les obres compten amb una inversió de prop de 15 MEUR i es preveu que finalitzaran durant el primer trimestre de 2027.
El tram que s’ha posat en servei representa un 40% del total de l’actuació. La calçada és més ampla; ha passat dels 5 - 5,5 metres d’amplada que tenia als 9 actuals. Cal remarcar la construcció d’un pont sobre la riera de l’Hospital i dues rotondes, de connexió amb la B-421 i amb la C-26, respectivament. Aquests giratoris tenen un diàmetre exterior de 48 metres i substitueixen les interseccions en forma de T sense carril central d’espera que hi havia fins ara, de manera que permeten millorar la seguretat i la canalització dels vehicles.
La resta de l’obra a la B-420 està en diferents graus d’execució i entre els elements constructius destaca l’excavació d’un fals túnel de 245 metres, un mur de sòl reforçat davant de Cal Bisbe i l’eixamplament de la riera de l’Hospital.
A més de l’eixamplament de la calçada, l’obra permetrà suavitzar diversos revolts d’una carretera que transcorre per un entorn d’orografia accidentada. Complementàriament, s’inclouen les tasques següents:
- Reposició de camins que quedin interceptats pel nou traçat
- Millora de l’accés a diversos camins
- Senyalització, abalisament i barreres de seguretat
- Mesures d’integració en l’entorn
Millora de la connectivitat
Aquesta obra s’emmarca en un conjunt d’actuacions que el Departament està desplegant per afavorir la connectivitat i la seguretat viàries entre el Solsonès i el Berguedà per un valor aproximat de 70 MEUR. Així, està treballant en diversos projectes i estudis per a la millora de les carreteres C-26 i B-420 entre Navès i Berga amb l’objectiu d’afavorir la mobilitat i potenciar les connexions entre els municipis d’aquest àmbit.