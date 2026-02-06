Dotze municipis del Solsonès es dotaran de plans de prevenció d’incendis forestals

El Departament d'Agricultura ha concedit la primera línia d'ajuts per impulsar la redacció dels plans de prevenció de risc d'incendis forestals (PPI) i els plànols de delimitació dels municipis d'arreu de Catalunya. En aquesta convocatòria, ha atorgat 761.000 euros a 213 ajuntaments i 126.000 euros a 32 entitats municipals descentralitzades. El conseller Òscar Ordeig ha explicat que es tracta d'una ajuda directa perquè les entitats locals puguin tenir aquesta eina després de detectar que hi havia molts consistoris que no tenien aquests plans perquè alguns d'ells són "molt petits i no tenen capacitat tècnica o econòmica". Ordeig confia que estaran enllestits per a la pròxima campanya. Actualment, hi ha 368 municipis que ja disposen de PPI.
Al Solsonès es beneficiaran d’aquests ajuts per completar la planificació obligatòria en matèria de prevenció d’incendis forestals els ajuntaments de Biosca, Castellar de la Ribera, Clariana, Lladurs, Llobera, Navès, Odèn, Olius, La Coma i la Pedra, Pinell, Riner i Torà. L’elaboració del plànol de delimitació costa 1.000 euros mentre que el pla oscil·la entre els 1.000 i els 7.000 euros.
Els ajuts municipi a municipi del Solsonès
- Ajuntament de Biosca: 6.000 euros
- Ajuntament de Castellar de la Ribera: 6.000 euros
- Ajuntament de Clariana de Cardener: 5.000 euros
- Ajuntament de Lladurs: 7.000 euros
- Ajuntament de Llobera: 5.000 euros
- Ajuntament de Navès: 1.000 euros
- Ajuntament d'Odèn: 7.000 euros
- Ajuntament d'Olius: 1.000 euros
- Ajuntament de la Coma i la Pedra: 6.000 euros
- Ajuntament de Pinell de Solsonès: 6.000 euros
- Ajuntament de Riner: 5.000 euros
- Ajuntament de Torà: 1.000 euros
Aquesta és la primera vegada que la Generalitat obre una línia d’ajuts específica per a aquesta qüestió. En total, ha atorgat 761.000 euros a 213 ajuntaments i 126.000 més a entitats municipals descentralitzades. El document recull les actuacions necessàries per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l’extinció. Inclou la planificació d’inversions i els manteniments de camins per garantir l’accés dels equips d’emergència i les possibles evacuacions que puguin ser necessàries.