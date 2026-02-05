Catalunya atorga ajuts a més de 200 ajuntaments per prevenir incendis forestals

El Departament d'Agricultura ha concedit la primera línia d'ajuts per impulsar la redacció dels plans de prevenció de risc d'incendis forestals (PPI) i els plànols de delimitació dels municipis d'arreu de Catalunya. En aquesta convocatòria, ha atorgat 761.000 euros a 213 ajuntaments i 126.000 euros a 32 entitats municipals descentralitzades. El conseller Òscar Ordeig ha explicat que es tracta d'una ajuda directa perquè les entitats locals puguin tenir aquesta eina després de detectar que hi havia molts consistoris que no tenien aquests plans perquè alguns d'ells són "molt petits i no tenen capacitat tècnica o econòmica". Ordeig confia que estaran enllestits per a la pròxima campanya. Actualment, hi ha 368 municipis que ja disposen de PPI.
El conseller d'Agricultura ha recordat que els plans de prevenció d'incendis forestals i els plànols de delimitació són obligatoris i ha remarcat que cal impulsar la gestió forestal. "Cal protegir-nos millor davant dels canvis que hi ha hagut, del canvi climàtic, però també del creixement de la gestió de la massa forestal i, per tant, protegir les persones amb aquestes franges de protecció, establir aquests plans de protecció prioritària per intentar evitar els grans incendis", ha expressat Ordeig.
L'objectiu d'aquesta nova línia d'ajuts és completar la planificació obligatòria en matèria de prevenció d'incendis forestals a totes les entitats locals que encara no disposen dels seus propis PPI o plànols de delimitació. Segons l'article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, els PPI són obligatoris per a les entitats locals situades en zones d'alt risc d’incendi forestal. Per a aquesta convocatòria, s'han considerat d'alt risc els 757 municipis. A Catalunya, actualment, hi ha 368 municipis que disposen d'aquests plans.
En la seva visita institucional a Vimbodí i Poblet, un dels municipis als quals s'ha concedit l'ajut, el conseller ha assenyalat que van detectar que hi havia molts municipis petits que no tenien la capacitat tècnica ni econòmica per redactar els PPI. "Vam agafar la llista de tots els que l'havien de tenir o que no el tenien i els vam donar una ajuda directa, l'únic que havíem de fer era acceptar-la", ha subratllat Ordeig.
Un cop els tinguin fets, els consistoris podran optar a les ajudes per al manteniment de les franges de protecció, xifrades en 15 milions d'euros anuals per als pròxims cinc anys. "Podran acollir-se a la línia d'ajudes que traurem per poder fer la feina d'aquestes franges, de 25 metres, que estiguin ben mantingudes", ha comentat.
Per la seva banda, l'alcalde de Vimbodí i Poblet, Joan Canela, ha explicat que tenen afectat tot el terme municipal, el qual és un dels més extensos de la comarca i amb "molts" nuclis. "Tenim la part del monestir de Poblet, amb el PNIN, on l'actuació forestal ja és eficaç, i tota la part de l'altre costat, de l'autopista i de la línia de l'AVE, on la gestió és molt més complicada perquè era una zona on antigament es cultivava vinya i, ara, per motius diferents, és forestal", ha detallat. De moment, encara no saben la quantitat que rebran del Departament, però el batlle ha celebrat l'ajut per elaborar els plans.
Pla de prevenció d'incendis forestals
El pla municipal de prevenció d'incendis forestals és un document tècnic que recull les actuacions necessàries per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció. Inclou la planificació d'inversions i els manteniments de camins i pistes forestals, que són fonamentals per garantir l'accés dels equips d'emergència a les zones afectades i les possibles evacuacions en cas d'incendi.
Pel que fa al plànol de delimitació, aquest determina les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions que estan afectats per la llei i que estan obligats a tenir una franja perimetral de protecció d'almenys 25 metres. Tots els municipis de Catalunya estan obligats a tenir-lo als efectes d'aquest ajut. A Catalunya, hi ha 552 municipis que ja disposen d'aquests plànols.
"Màxim suport als pagesos"
D'altra banda, el conseller també ha mostrat el "màxim suport" als pagesos de cara a la protesta prevista per aquest divendres de Revolta Pagesa. Ordeig ha dit que els rebran al Departament i ha assegurat que els escoltaran i hi mantindran diàleg. "Coincidim en moltes de les seves reivindicacions, veure quines coses ens uneixen, el Govern estem aquí per ajudar", ha tancat.
Llista completa de subvencions a ens municipals
