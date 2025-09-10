Catalunya destinarà 75 milions en cinc anys per a franges de protecció contra els incendis

El Govern destinarà 75 milions d'euros en cinc anys a fer franges de protecció contra els incendis a pobles i urbanitzacions. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha detallat que aquesta mesura es va aprovar a la reunió del Consell Executiu d'aquest dimarts. Els ajuts seran a partir del 2026 a fins al 2030, de 15 milions anuals.
Illa ha destacat que aquesta serà "una primera mesura" en l'àmbit de la gestió forestal, que ha assegurat que és "una prioritat" per al seu Govern. A banda, el dimarts el consell executiu també va aprovar una segona línia d'ajuts -que com l'altra qüestió no va sortir recollida en els acords de Govern- perquè els municipis que no en tinguin puguin dissenyar plans de prevenció d'incendis. S'activarà aquest mateix any i serà de 2 milions.
Illa ha remarcat que hi ha diversos municipis de Catalunya que encara no tenen cap pla de prevenció d'incendis, i per això ha subratllat la importància d'ajudar-los a dissenyar-los. En aquest sentit, ha apuntat que no faran només una transferència de recursos econòmics, sinó que el Govern també oferirà mitjans tècnics per donar assistència als ajuntaments. Cal recordar que 758 dels 947 municipis del país estan obligats a tenir-ne. Tanmateix, només 373 el tenen vigent mentre que la resta el tenen caducat o no l'han presentat mai.
Reunió amb els ajuntaments de les Terres de l'Ebre
El president ha anunciat les noves mesures de gestió forestal durant una reunió al Palau de la Generalitat amb alcaldes dels municipis afectats pels focs a les Terres de l'Ebre d'aquest estiu. Durant la seva intervenció inicial ha afirmat que la gestió forestal és "una prioritat absoluta" del Govern "en tots els àmbits" i ha remarcat que cal adaptar Catalunya a la nova realitat del canvi climàtic.
En aquesta línia, el cap de l'executiu ha defensat que el país ha de "canviar de mentalitat" pel que fa als incendis i ha posat l'accent en la gestió del medi natural per prevenir uns focs que quan estan en marxa són "impossibles" d'extingir. El president ha assenyalat que el 65% del territori de Catalunya és massa forestal i, per tant, ha fet una crida a "prendre consciència" i fer actuacions "amb mirada llarga". De fet, ha assegurat que el Govern destinarà "tots els recursos" necessaris a aquest canvi de mentalitat.
Al marge de la gestió forestal, Illa creu que cal enfortir els serveis públics i ha destacat la importància de la "lleialtat i col·laboració" entre les administracions i tots els cossos i forces de seguretat. També ha lamentat que durant els incendis de l'estiu s'ha vist "massa retrets" i ha demanat "més mà estesa".