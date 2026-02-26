Solsona estén la zona verda d’estacionament limitat a tot el nucli antic

L’Ajuntament de Solsona està completant la transformació de tots els espais d’aparcament del nucli antic en zona verda d’estacionament limitat gratuït. Amb aquesta actuació, culmina un desplegament iniciat l’any 2017 i implantat de manera progressiva a diverses places del recinte emmurallat.
L’ampliació s’ha estès recentment al carrer dels Escolapis i a la plaça de Sant Roc –acabada de senyalitzar aquesta setmana– i, si el temps ho permet, la setmana vinent la brigada municipal pintarà la travessia dels Dominics. Un cop enllestides aquestes actuacions, tot el centre històric quedarà regulat sota el mateix sistema.
La zona verda permet estacionar-hi un màxim d’una hora durant l’horari comercial. En canvi, en la franja nocturna, de les nou del vespre a les vuit del matí, les places passen a ser d’ús exclusiu per al veïnat del nucli antic.
Afavorir la rotació de vehicles
Tal com explica la regidora de Governació, Esther Espluga, “l’objectiu de la mesura és afavorir la rotació de vehicles per potenciar l’activitat comercial, ja que una hora es considera suficient per fer compres i gestions, i, a la nit, reservar les places d’estacionament per a la gent que hi viu”. El consistori defensa que aquesta regulació contribueix a facilitar l’accés als establiments del centre i, alhora, a garantir espais d’aparcament per als residents. La multa per no respectar la normativa de la zona verda és de 90 euros, que es pot anul·lar pagant-ne 6 en el termini de 48 hores.
Nova targeta de resident
La regidoria de Governació recorda que cal disposar de la nova targeta de resident, que es pot sol·licitar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) o bé a través de la seu electrònica municipal (https://solsona.eadministracio.cat). El disseny de l’adhesiu s’ha renovat els darrers mesos. Els antics adhesius de resident deixaran de ser vàlids a partir del primer d’abril.
Aquesta ampliació de les zones verdes coincideix amb la implantació del nou sistema de control d’accés al centre, que permetrà una gestió més eficient i actualitzada dels permisos. S’emmarca en la idea de pacificar el trànsit rodat al centre històric i avançar en la priorització de l’espai per als vianants.