L’Ajuntament de Solsona convoca dues places per a les àrees de Medi Ambient i Desenvolupament Local

L’Ajuntament de Solsona ha obert la convocatòria pública per cobrir una plaça d’administratiu/iva per proveir el lloc de tècnic/a auxiliar de Medi Ambient i una altra de tècnic/a de Promoció Econòmica per a l’Agència de Desenvolupament Local, vacants des del 2023 i el 2019, respectivament.
Entre altres funcions, la plaça d’administratiu/iva per a l’àrea de Medi Ambient s’ocupa de la tramitació administrativa d’activitats econòmiques; la gestió i el suport a la finestra única empresarial (FUE); el seguiment del contracte del servei de recollida i tractament de residus i la resolució d’incidències; el suport a la gestió de les actuacions associades al verd urbà; la participació activa en la planificació i execució de campanyes de sensibilització ambiental i l’elaboració d’informes tècnics.
Pel que fa als requisits de formació, cal tenir el títol de batxillerat o tècnic equivalent, com formació professional de segon grau. Aquest lloc està vacant des del juliol del 2023, si bé des d’aleshores s’ha cobert parcialment de forma temporal.
Suport al teixit empresarial i comercial
La plaça de tècnic/a de Promoció Econòmica té com a missió principal dinamitzar l’activitat econòmica local, donar suport al teixit empresarial i comercial, impulsar projectes de desenvolupament local i gestionar programes de foment de l’ocupació i l’emprenedoria.
Entre les funcions previstes hi ha la identificació i de necessitats locals en matèria de comerç i el disseny de programes d’actuació; l’assessorament en emprenedoria; la coordinació amb altres administracions i agents del territori, i l’orientació sobre la inserció laboral.
Quant al perfil de les persones aspirants, les bases estableixen que cal disposar d’una titulació universitària oficial, així com acreditar el nivell de català exigit i la resta de requisits generals per accedir a l’ocupació pública.