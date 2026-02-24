Territori de Masies impulsa una campanya de mecenatge per posar en marxar un obrador i un molí fariner

La cooperativa Territori de Masies ha posat en marxa la campanya de mecenatge «Dels nostres blats, les nostres farines», conjuntament amb la Fundació Coop57, per fer possible la posada en marxa d’un obrador de farina ecològica amb molí fariner propi. El projecte compta ja amb un espai disponible a Calaf, on s’instal·laran les noves instal·lacions, i vol completar tot el cicle productiu, des del cultiu del cereal fins a la mòlta i distribució de la farina.
La campanya es presentarà públicament el 28 de febrer a les 17 h al Saló de les Homílies d’Organyà de Solsona, en un acte obert a la ciutadania. En l’acte hi participaran els socis i sòcies agraris que produeixen el cereal, actualment són quatre, el Pep Bover de SAT Cal Pauet de l’Espunyola, que ha ajudat a desenvolupar el projecte, la Fundació Coop57 i hi haurà una actuació musical del Pol Solé amb cançons de batre i un petit tast.
La iniciativa neix de la voluntat de recuperar la cultura cerealícola del territori i reconnectar la producció agrària amb el consum local. Les farines s’elaboren a partir de blats antics adaptats durant segles al clima i als sòls del baix Solsonès i rodalia, com l’espelta, el sègol, la xeixa, el camut o la varietat Florència Aurora, juntament amb varietats modernes singulars. Es tracta de farines ecològiques, fresques i sense refinar, moltes a la pedra, un sistema que permet conservar millor les propietats nutritives i organolèptiques del gra.
El molí formarà part de l’obrador de la cooperativa i servirà per moldre el cereal produït per les sòcies agràries del projecte, amb l’objectiu de reforçar la pagesia local i avançar cap a una major sobirania alimentària. El projecte vol revertir la paradoxa d’un territori històricament cerealícola on gran part de la farina consumida prové de fora i de processos industrials.
Després d’una prova pilot iniciada el 2023 i consolidada el 2025, la farina ecològica de Territori de Masies ja arriba a més de quinze punts de venda de la Catalunya Central i Ponent, així com a diversos forns i fleques. Ara, la cooperativa vol fer un pas endavant habilitant un espai propi que permeti tancar el cicle productiu i garantir la viabilitat del projecte a llarg termini.
La campanya té com a objectiu mínim aconseguir 15.000 euros, destinats a l’adequació de l’espai i a l’adquisició del molí fariner i una garbelladora. Si se supera aquesta xifra, es podran incorporar millores tècniques addicionals a la instal·lació.
A més de finançar el projecte, la iniciativa pretén sensibilitzar sobre la importància de recuperar varietats agrícoles tradicionals, fomentar el consum de farina de proximitat i impulsar models cooperatius basats en la col·laboració entre pagesia, elaboradors i consumidors.