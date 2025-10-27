Inicien una campanya de micromecenatge per a l’edició d’un llibre divulgatiu sobre els boscos

Mar Pallarés, enginyera forestal del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) a Solsona i que centra la seva activitat en projectes de recerca i transferència en l’àmbit nacional i internacional, és la impulsora d'un llibre divulgatiu amb jocs per a adults destinat a persones que volen aprendre com funcionen els boscos, conèixer dades i curiositats de la natura que ens envolta o posar a prova el seu coneixement d’una manera lúdica i original.
El llibre està destinat al públic general, proposa un passeig pels boscos de tot el món, amb especial atenció als boscos de Catalunya i aprofundeix en temes actuals com el canvi climàtic, els incendis forestals i la conservació de la biodiversitat.
Mar Pallarés, autora del llibre
Arxiu particular
és un llibre ForestQuiz. Un llibre per entendre el bosc divulgatiu amb jocs per a adults que servirà per aprendre com funcionen els boscos i per conèixer moltes dades i curiositats de la natura.
Cada apartat conté informació que ajuda a entendre millor la natura i la relació dels humans amb ella, i serveix per plantejar-se qüestions i reflexions que potser sorprenen.
Els jocs són molt diversos, estan pensats per poder fer amb els coneixements propis i inclouen 3 nivells de dificultat, imatges, mapes... i molt més!. En el llibre han col·laborat com a revisors altres professionals del món de la ciència i la transferència per oferir el màxim rigor científico-tècnic: Jaime Coello, Teresa Valor i Mario Beltrán.
Recompenses per als col·laboradors
Es pot ajudar a finançar l'edició d'aquest llibre mitjançant una campanya de micromecenatge al través de la
plataforma Verkami. Aquells qui col·laborin en aquest projecte apareixerà el seu nom en l’apartat mecenes i rebran un exemplar del llibre. La campanya es va iniciar el dimarts, dia 21 d’octubre, i s’allargarà durant 40 dies.
A més, segons l’opció que escullin, també podràn obtenir:
Il·lustracions del llibre (algunes exclusives!)
Llapis per fer els jocs
Punt de llibre
Un passeig pel bosc, amb l’autora i altres persones interessades a conèixer el funcionament dels boscos.
Presentació del llibre (a Catalunya, la Franja de Ponent, la Comunitat Valenciana o les Illes Balears).
Menció especial
Llibre dedicat i firmat
A què es destinaran les aportacions
Els diners recaptats aniran destinats a cobrir, per una banda, les despeses d’edició del llibre, que inclouen la correcció ortogràfica, el disseny de les il·lustracions, la maquetació, l’edició i la impressió de 500 exemplars. Per altra banda, es cobriran la producció i enviament de les recompenses i les despeses de campanya.
Sobre la il·lustradora
La Laia Espluga Capdevila és estudiant de Disseny i Animació a la Universitat Politècnica de Catalunya i compagina la seva formació acadèmica amb la feina d’il·lustradora freelance a temps parcial, enfocada sobretot en projectes musicals d’artistes emergents. La trobareu a l’Instagram @laia.sc_art
Sobre l’editorial del llibre
Edicions Salòria és una editorial de la Seu d’Urgell especialitzada en la publicació de llibres sobre temàtica de muntanya, que fomenta i universalitza els valors del Pirineu.