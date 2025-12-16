La brigada de Solsona incrementa i substitueix arbrat urbà amb una seixantena d'exemplars 

Des de final de novembre, la brigada municipal de Solsona incrementa i substitueix arbrat urbà amb una seixantena de peus. Aquesta actuació, una de les que van sortir escollides en el darrer procés dels pressupostos participatius, s'enllestirà les properes setmanes.
En una primera fase, a final del mes passat, es van plantar cinc lledoners (Celtis australis) entre el parc del carrer del Turp i el pumptrack, i dos més al petit parc de la Creu de Sant Joan; quatre freixes de fulla gran (Fraxinus excelsior), dos de fulla petita (Fraxinus angustifolia), quatre alzines (Quercus ilex) i quatre aurons (Acer platanoides) al carrer de Mercè Rodoreda; dos aurons (Acer platanoide) al carrer dels Tints; cinc bedolls (Betula pendula) i deu verns (Alnus glutinosa) al torrent de Ribalta; un freixe de fulla gran al parc del casal cívic, i tres oms (Ulmus minor) al camí de la depuradora per a reforçar la plantació de l'any passat.
Substitució de plàtans
D'altra banda, aquesta setmana arribaran diversos exemplars per plantar en una segona fase entre els propers dies i passat festes, ja que en alguns casos l'actuació es veu condicionada per l'enllumenat nadalenc. En aquest cas, es tracta principalment de reposicions: al Vall Calent tres til·lers (Tilia tomentosa) substituiran plàtans afectats per xancres; dos més substituiran plàtans de la zona de la plaça del Camp i el passeig, mentre quatre aurons (Acer sacharinum) seran plantats al lloc de quatre plàtans més a la carretera de Manresa.
Aquestes actuacions de les regidories de Parcs i Jardins i d'Urbanisme i Obres Públiques, que s'han complementat amb la trasplantació d'una trentena de noguers donats per uns particulars, s'emmarquen tant en els darrers pressupostos participatius com en la gestió planificada de l'arbrat urbà de Solsona. Progressivament se substitueixen els plàtans per espècies resistents i adaptables al medi, amb una bona capacitat dombratge i alt valor ornamental. Les coordina el cap de la brigada amb l'assessorament de l'estudi Green Effect.