La Cavalcada de Reis a Solsona: recorregut, horaris i novetats

Tot a punt per a l’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient a Solsona!

Publicat el 04 de gener de 2026 a les 17:51

Els Reis arribaran per l'Avinguda Cardenal Tarancon, a les 18:30 hores. Com sempre, Melcior, Gaspar i Baltasar baixaran de les carrosses al portal del Castell, des d’on continuaran a peu amb l’acompanyament musical de l’Orquestra Patinfanjàs. La visita reial finalitzarà a les 8 del vespre amb l'ofrena i comiat a la Marea de Déu del Claustre.

 La cavalcada inclou un tram inclusiu silenciós des de la plaça de Sant Joan fins a la pl. Major pel carrer de la Mare de Déu. *Qui no ho necessiti, pot arribar a la plaça Major pels c. de les Terceries i Sant Cristòfol.

Participants: prop de 200 persones, entre entitats, col·lectius i voluntaris, fan possible la comitiva sota la coordinació de les regidories de Cultura i Educació i la Comissió de Reis.

 Aquest any estrenem:

Nous grups: les embolicadores i les llaminadures gegants 

 Renovació de vestuari i complements de diversos personatges per fer l’acte encara més espectacular.

 

