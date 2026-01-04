La Cavalcada de Reis a Solsona: recorregut, horaris i novetats

Els Reis arribaran per l'Avinguda Cardenal Tarancon, a les 18:30 hores. Com sempre, Melcior, Gaspar i Baltasar baixaran de les carrosses al portal del Castell, des d’on continuaran a peu amb l’acompanyament musical de l’Orquestra Patinfanjàs. La visita reial finalitzarà a les 8 del vespre amb l'ofrena i comiat a la Marea de Déu del Claustre.\r\n\r\n La cavalcada inclou un tram inclusiu silenciós des de la plaça de Sant Joan fins a la pl. Major pel carrer de la Mare de Déu. *Qui no ho necessiti, pot arribar a la plaça Major pels c. de les Terceries i Sant Cristòfol.\r\n\r\nParticipants: prop de 200 persones, entre entitats, col·lectius i voluntaris, fan possible la comitiva sota la coordinació de les regidories de Cultura i Educació i la Comissió de Reis.\r\n\r\n Aquest any estrenem:\r\n\r\nNous grups: les embolicadores i les llaminadures gegants \r\n\r\n Renovació de vestuari i complements de diversos personatges per fer l’acte encara més espectacular.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tCartell\r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n