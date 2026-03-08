Solsona se suma un any més al 8-M, Dia Internacional de les Dones

Una cinquantena de persones s'han aplegat aquest migdia davant l'Ajuntament de Solsona per participar en l'acte institucional del Dia Internacional de les Dones, organitzat conjuntament per l'Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal del Solsones.
La commemoració s'ha centrat en la
lectura del manifest institucional del 8 de març, que ha estat compartida per la regidora de Feminismes, Maria Moumen; la regidora de Junts per Solsona Elis Colell i Linet Jiménez, en representació de l'Associació de Dones del Solsones. El text ha posat l'accent en la trajectòria del moviment feminista i el paper clau de les Primeres Jornades Catalanes de la Dona de 1976, alhora que ha alertat dels discursos que qüestionen els avenços en matèria d'igualtat i ha reivindicat el feminisme com a eina imprescindible per avançar cap a una societat més justa. "La igualtat entre homes i dones no és una concessió ideològica, sinó un dret humà bàsic", s'ha recordat.
8-M a Solsona
Ramon Estany
Per la seva banda, la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès,
Claustre Sunyer, ha desgranat la programació d'activitats organitzada arreu de la comarca per commemorar el 8-M, que es va iniciar aquest dissabte i s'allargarà fins al 12 d'abril amb propostes diverses de lleure, sensibilització i cultura que enguany reivindiquen els sabers de les dones del món rural.
Solsona i el Solsonès reivindiquen la saviesa ancestral femenina amb una desena d’actes pel 8-M
En la cloenda de l'acte, l'alcaldessa,
Judit Gisbert, ha destacat la responsabilitat de les institucions en l'impuls de polítiques d'igualtat i ha anunciat que l'Ajuntament de Solsona treballa actualment en la redacció d'un nou Pla intern d'igualtat. Aquest document ha de permetre continuar avançant cap a una administració municipal més justa i equilibrada i, alhora, esdevenir "mirall per a entitats i empreses del municipi".