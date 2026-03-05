Solsona es prepara per viure aquest cap de setmana la 22a Fira del Trumfo i la Tòfona de Catalunya i la 11a Festa del Vi

Aquest dissabte 7 i diumenge 8 de març, la plaça del Camp de Solsona acollirà la 22a Fira del Trumfo i la Tòfona de Catalunya i la 11a Festa del Vi de Solsona, una de les cites més emblemàtiques del calendari comarcal, que enguany compta amb un rècord de 61 expositors. Durant tot el cap de setmana, el públic podrà gaudir de la venda de trumfos i tòfones, la fira de productes alimentaris, la presència de La Menestrala i una nova edició de la Festa del Vi, que reunirà cellers de diferents denominacions d’origen catalanes i vins del Solsonès.
L’oferta es completarà amb tastets gastronòmics i una àmplia programació d’activitats culturals, familiars i musicals. El dissabte hi haurà activitat durant tota la jornada, amb jocs gegants tradicionals, concerts, la Fira del Petit Botiguer, un torneig d’escacs sub-14 i el tradicional concurs de pelar trumfos. A la tarda i vespre, la música en directe prendrà protagonisme.
Diumenge al matí la fira continuarà amb propostes gastronòmiques i la Festa del Vi, així com una exhibició de swing amb música en directe. També tindrà lloc l’acte d’Homenatge Premi Bufet 2026. La Festa del Vi manté el seu compromís amb la singularitat artística local i enguany les copes incorporen una il·lustració de l’artista solsoní Jaume Cuadrench. Des del Consell Comarcal del Solsonès es convida tothom a participar d’aquest cap de setmana que combina producte de proximitat, gastronomia, comerç i música en directe.
En cas de pluja
En cas de pluja, es recomana estar atents a les xarxes socials oficials del Consell Comarcal del Solsonès, on s’informarà puntualment de qualsevol modificació o canvi en la programació.