El projecte «Els secrets del consum conscient» avança amb força amb els alumnes de la UEC l’Afrau de Solsona

Quan ja hem superat l’equador, el balanç és molt positiu: aprenentatges pràctics, treball en equip, contacte amb el territori i molta reflexió crítica sobre els nostres hàbits de consum. El projecte es tancarà el 29 de maig, però ja ha deixat empremta

Publicat el 02 de març de 2026 a les 13:22

Projecte europeu ERASMUS+ amb els joves de la UEC l’Afrau. Fins ara, què hem fet?

Obrir els ulls al consum conscient. Vam iniciar el projecte amb una sessió de presentació i un taller formatiu per entendre què vol dir consumir de manera responsable. D’on venen els productes? Qui els fabrica? Quin impacte tenen? Preguntes que ens han acompanyat durant tot el recorregut.

 

Cursa pel consum responsable al nucli antic. La cursa va portar els joves pels carrers del nucli antic de Solsona. A través de proves i reptes, vam descobrir el paper del comerç local i la importància de donar suport a iniciatives de proximitat. Aprendre tot caminant i observant la realitat del nostre entorn.

 

“En som responsables?” – Una exposició per fer-nos pensar. Hem participat en el muntatge i dinamització de l’exposició de Sindicalistes Solidaris, que durant un mes es va poder visitar al Centre Cívic de Solsona. L’exposició va rebre la visita d’alumnes de 3r i 4t d’ESO de l’Institut Francesc Ribalta i d’Arrels II. Els joves de la UEC no només van participar en el muntatge, sinó també en el taller que ens va fer l’autora de l’exposició.

 

Construint un manual de bones pràctiques. De la mà d’Aixada Sistèmica, vam fer un taller de propostes per crear un manual de bones pràctiques. Idees concretes, aplicables al dia a dia, per reduir l’impacte ambiental i fomentar un consum més just i sostenible. Aquest manual tindrà una segona fase abans de sortir a la llum.

El paper: del bosc al punt de llibre. En el taller sobre el consum de paper vam descobrir com es fabrica, quin impacte ambiental té i quines alternatives existeixen. Per posar-ho en pràctica, vam elaborar paper reciclat artesanal i el convertirem en punts de llibre per Sant Jordi. 

 

Reparar per allargar la vida útil. Gràcies a la col·laboració de TÀNDEM Solsona, vam fer un taller de reparació de bicicletes. Aprendre a fer manteniment bàsic i petites reparacions ens ha ajudat a entendre que reparar és una forma directa de consum responsable. 

 

Visita a productors locals: Formatgeria Rotxés. Hem iniciat el bloc de visites a productors locals, en total n'anirem a veure quatre. Vam conèixer les cabres i altres animals, i vam descobrir de primera mà el procés d’elaboració del formatge. Consumir producte local també és apostar pel territori i per una economia més sostenible.

I això només és la meitat!

Encara ens queden nou activitats per completar el projecte abans del 29 de maig. Continuarem descobrint, experimentant i reflexionant sobre com les nostres decisions de consum poden contribuir a un món més just i sostenible.

Perquè consumir no és només comprar: és triar quin model de societat volem construir.

