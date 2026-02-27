L'ajuntament de Clariana de Cardener busca administratiu

L’Ajuntament de Clariana de Cardener anuncia la contractació pel procediment d'urgència d'un/a Administrativa (categoria C1) amb contracte laboral temporal de substitució, a jornada parcial de 25 hores setmanals, amb incorporació immediata per cobrir la plaça durant la baixa temporal de la persona titular, fins a la reincorporació d’aquesta.\r\n\r\nLes funcions del lloc de treball seran les pròpies del personal administratiu d’aquesta corporació, entre d’altres:\r\n\r\n\r\n\tAtendre a la ciutadania en qualsevol demanda d'informació general i sol·licituds de tramitació municipal, de revisió de documentació i d'expedients tant presencialment com telemàticament i telefònicament, i realitzar totes les tasques administratives que se'n derivin.\r\n\tDonar informació general sobre tots els serveis i prestacions municipals.\r\n\tIniciar i/o tramitar tots aquells tràmits municipals que es realitzin des de l'OAC pels quals estigui facultat/da, i fer el seguiment dels mateixos d'acord amb les directrius i els procediments establerts.\r\n\tEfectuar el registre d’entrada i sortida dels diferents documents que es tramiten a la Corporació.\r\n\tGestionar el padró municipal.\r\n\tAtendre i canalitzar els suggeriments i queixes de la ciutadania.\r\n\tMantenir actualitzades les bases de dades de l’àmbit d’adscripció així com les dades relatives als indicadors i les incidències del servei per tal d’elaborar les estadístiques corresponents.\r\n\tMantenir els contactes necessaris amb altres organismes, administracions, empreses, ciutadania, etc. per tal de realitzar adequadament les tasques assignades.\r\n\tControlar que la documentació generada, rebuda i emesa sigui la correcta, així com mantenir actualitzat l'arxiu, arxivant i classificant documents i correspondència, i preparar les transferències per a l'arxiu definitiu segons criteris fixats de gestió documental.\r\n\tVetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.\r\n\tAdoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.\r\n\tI, en general, totes aquelles de caràcter similar, pròpies del grup de classificació, que li siguin atribuïdes.\r\n\r\n\r\n S’exigeix estar en possessió del títol de Batxillerat, o de tècnic de Grau Mig o qualsevol altre títol declarat equivalent.\r\n\r\nEs valorarà l’experiència en treballs similars. Les persones interessades poden fer arribar la seva sol·licitud i currículum professional al Registre general de l’Ajuntament de Clariana de Cardener fins el dia 4 de març de 2026.\r\n