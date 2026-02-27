27 de febrer de 2026

Societat

L'ajuntament de Clariana de Cardener busca administratiu

Per cobrir la plaça durant la baixa temporal de la persona titular

  • Ajuntament de Clariana de Cardener

Publicat el 27 de febrer de 2026 a les 08:20

L’Ajuntament de Clariana de Cardener anuncia la contractació pel procediment d'urgència d'un/a Administrativa (categoria C1) amb contracte laboral temporal de substitució, a jornada parcial de 25 hores setmanals, amb incorporació immediata per cobrir la plaça durant la baixa temporal de la persona titular, fins a la reincorporació d’aquesta.

Les funcions del lloc de treball seran les pròpies del personal administratiu d’aquesta corporació, entre d’altres:

  • Atendre a la ciutadania en qualsevol demanda d'informació general i sol·licituds de tramitació municipal, de revisió de documentació i d'expedients tant presencialment com telemàticament i telefònicament, i realitzar totes les tasques administratives que se'n derivin.
  • Donar informació general sobre tots els serveis i prestacions municipals.
  • Iniciar i/o tramitar tots aquells tràmits municipals que es realitzin des de l'OAC pels quals estigui facultat/da, i fer el seguiment dels mateixos d'acord amb les directrius i els procediments establerts.
  • Efectuar el registre d’entrada i sortida dels diferents documents que es tramiten a la Corporació.
  • Gestionar el padró municipal.
  • Atendre i canalitzar els suggeriments i queixes de la ciutadania.
  • Mantenir actualitzades les bases de dades de l’àmbit d’adscripció així com les dades relatives als indicadors i les incidències del servei per tal d’elaborar les estadístiques corresponents.
  • Mantenir els contactes necessaris amb altres organismes, administracions, empreses, ciutadania, etc. per tal de realitzar adequadament les tasques assignades.
  • Controlar que la documentació generada, rebuda i emesa sigui la correcta, així com mantenir actualitzat l'arxiu, arxivant i classificant documents i correspondència, i preparar les transferències per a l'arxiu definitiu segons criteris fixats de gestió documental.
  • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
  • Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.
  • I, en general, totes aquelles de caràcter similar, pròpies del grup de classificació, que li siguin atribuïdes.

 S’exigeix estar en possessió del títol de Batxillerat, o de tècnic de Grau Mig o qualsevol altre títol declarat equivalent.

Es valorarà l’experiència en treballs similars. Les persones interessades poden fer arribar la seva sol·licitud i currículum professional al Registre general de l’Ajuntament de Clariana de Cardener fins el dia 4 de març de 2026.

