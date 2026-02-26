Enquesten la població del Solsonès per conèixer com viu la sobreproductivitat

La Taula de Salut Mental del Solsonès posa en marxa un qüestionari amb l’objectiu de conèixer com viu la població de la comarca la pressió de les responsabilitats del dia a dia i quin impacte té en la seva salut mental.
La percepció sobre el rendiment personal a la feina, el temps de què disposem per a la cura personal, l’autoexigència en diversos àmbits –personal, econòmic, domèstic, social o digital–, com la sobrecàrrega afecta la salut o la vida social i el temps que es dedica a l’oci són alguns dels aspectes tractats.
És un qüestionari breu obert a tota la població de la comarca a partir de 16 anys i disponible tant en línia com en paper fins al 19 d’abril. L’objectiu de la Taula de Salut Mental és “recollir de primera mà les percepcions, opinions i necessitats de la ciutadania per entendre millor una realitat quotidiana que sovint passa desapercebuda, però que afecta el dia a dia de moltes persones del Solsonès”.
La Taula és un recurs territorial format per professionals que treballen per situar la salut mental al centre de les polítiques i accions comunitàries. Entre els diversos àmbits que consideren clau per al benestar col·lectiu, actualment posen el focus en la sobreproductivitat, entesa com aquell estat en què sentim que el nostre rendiment no és suficient per donar resposta a totes les demandes de l’entorn —laborals, familiars, socials i personals. Aquesta dinàmica pot convertir-se en una trampa que porta a desconnectar de les pròpies necessitats i del benestar personal.
La participació és clau
Des de l’organització es recorda que la participació és clau per identificar necessitats, detectar mancances i orientar futures accions adaptades a la realitat de la comarca. El qüestionari té una durada de pocs minuts i està pensat perquè qualsevol persona hi pugui participar de manera senzilla i anònima. Compartir l’opinió es concep com un pas essencial “per avançar cap a un territori més conscient, saludable i alineat amb les necessitats reals de la població”, destaquen des de la Taula.
Les persones interessades poden respondre l’enquesta a través de l’enllaç següent: https://forms.gle/62Yzi6yjg3nbUXy18, accessible a les pàgines web dels ajuntaments de la comarca. Per a qui prefereixi el format en paper, els qüestionaris estaran disponibles també als consistoris, al Consell Comarcal del Solsonès, les biblioteques i el casal cívic i comunitari Xavier Jounou.
Formen part de la Taula de Salut Mental del Solsonès el Consell Comarcal, l’Ajuntament de Solsona, el Centre Sanitari, Amisol, Sol del Solsonès, Eunoia, Ocell de Foc, el Departament de Salut, Althaia, Mossos d’Esquadra, Policia Local i Jutjat de Solsona.