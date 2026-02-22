Projecten a Biosca un camping de cabanes de fusta al mig del bosc

La comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central, en la seva darrera reunió del passat 30 de gener, ha deixat en suspens l'aprovació definitiva d'un allotjament turístic singular al Solsonès: un càmping format per cabanes al mig d'un bosc al terme municipal de Biosca.
Deixar en suspens l'aprovació d'urbanisme, generalment per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme, significa posposar la decisió definitiva sobre un pla (com un POUM) o projecte a l'espera de la correcció d'esmenes, informes sectorials tècnics, o documents addicionals que avalin el projecte.
Motius comuns: Falta d'informes sectorials (com de l'Agència Catalana de l'Aigua), necessitat de modificar documents, o incompliment de normatives d'infraestructures, com en el cas de l'àmbit de Salt o del càmping al Solsonès.
Procediment: L'ajuntament o promotor ha d'elaborar un text refós o aportar els documents sol·licitats abans que el pla pugui rebre l'aprovació definitiva.
Conseqüències: Paralitza la posada en marxa del projecte fins que es compleixin els requisits tècnics i legals.
Aquesta mesura és una garantia per assegurar la legalitat i sostenibilitat de les noves ordenacions urbanístiques abans del seu vistiplau final.
La iniciativa està impulsada per la família propietària de la casa de turisme rural La Ribereta en terrenys forestals pròxims a aquest establiment. Aquesta proposta s'emmarca en la tendència coneguda com glamping, en alça en els últims anys i basada en allotjaments peculiars en paratges naturals.
El projecte s'ubica en una finca d'unes quatre hectàrees d'extensió en sòl rústic, on es preveu també la construcció d'un edifici de serveis i quatre tipus diferents de cabanyes de fusta a més d'espais reservats per al tendes d'acampada. Les superfícies d'aquestes cabanes oscil·laran entre els 41 i els 76 metres quadrats. Totes s'hauran d'alçar sobre pilars per compensar el pendent natural del bosc, segons consta en la documentació lliurada al la Comissió d'Urbanisme.
Aquest càmping va iniciar la tramitació davant la Generalitat de Catalunya l'any 2023. L'ajuntament va valorar aquesta iniciativa de forma positiva, al considerar que pot contribuir a diversificar l'economia local i a evitar la despoblació rural. Tres anys després, està pendent de l'aprovació definitiva per part de la comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central.