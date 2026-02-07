Territori, Habitatge i Transició Ecològica atorga al Solsonès prop de 54.000 euros per al manteniment de senders

En els territoris de muntanya, la xarxa de camins no rodats és àmplia i els costos de manteniment, molt elevats. Així, per tercer any consecutiu, el Departament continua recolzant les actuacions de conservació que es realitzen sobre aquesta xarxa i que promouen les activitats que la utilitzen d'una manera respectuosa amb el medi natural. Els beneficiaris de la subvenció son els nou consells comarcals de l’àmbit de muntanya i el Conselh Generau d’Aran, que actuen per delegació o encàrrec de gestió dels municipis, que en són els titulars.
RESUM PER COMARQUES
Alta Ribagorça 35.000 euros
Alt Urgell 81.203 euros
Aran 44.500 euros
Berguedà 67.769,26 euros
Cerdanya 40.500 euros
Garrotxa 49.250 euros
Pallars Jussà 77.497,49 euros
Pallars Sobirà 79.250 euros
Ripollès 56.398,71 euros
Solsonès 53.391,30 euros
Total 584.760,21 euros
La tipologia de les actuacions subvencionables abasta un ampli ventall que va des del desbrossament i neteja de la vegetació que dificulta el pas pel camí no rodat fins a la reposició de murs de pedra seca, passant pel repàs de la senyalització de continuïtat o direccional, el manteniment d’elements associats al recorregut (baranes, esglaons, passeres, etc.) o la recol·locació de pals indicadors caiguts per causes meteorològiques o vandalisme.
A més, l'execució d’aquestes actuacions la pot haver contractat el beneficiari o bé es poden haver executat amb mitjans personals i materials propis. En aquest darrer cas, es poden incloure com a despeses subvencionables les que siguin necessàries per a l'execució de les actuacions i, específicament, l’adquisició de combustible i posada a punt de la maquinària utilitzada directament per als treballs de manteniment, la compra de material (pintura, pals i senyals...), el rènting de vehicles i d'eines i les despeses en concepte de personal propi.
Aquesta línia de subvencions s’emmarca en l’àmbit de la mobilitat de proximitat que, d’uns anys ençà, impulsa la Direcció General de Polítiques de Muntanya i que inclou també la línia d’ajuts per a actuacions de millora i manteniment de la xarxa veïnal i rural de camins i la línia d’ajuts per a la neteja de vies de comunicació de titularitat municipal afectades per les nevades.