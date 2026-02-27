Divendres de pensament porta al Museu de Solsona la conferència "Natura fosca: de Solitud a la crisi ecològica del s. XXI"

Formada com a filòloga catalana i anglesa i com a investigadora a la Universitat d'Edimburg, Elvira Prado-Fabregat (Barcelona, 1978) és artista i investigadora independent. Treballa en iniciatives transversals, com el projecte Més lloc per a la fosca, que ha donat lloc a una proposta escènica, un disc i una exposició. El dia 27 de febrer participa al cicle Divendres de pensament al Museu amb una proposta que estableix un traçat des de Solitud fins a la crisi ecològica del segle XXI.
El cicle de conferències organitzat pel Museu de Solsona els divendres de Quaresma posa damunt la taula la natura, una de les nocions més presents en els debats contemporanis, i les paradoxes que genera: els humans som natura i alhora la pensem com si no en forméssim part; elaborem relats i teories per comprendre-la que no ens acaben de sagisfer mai del tot, i, a partir d'elements naturals, construïm realitats que anomenem artificials.
La interdisciplinarietat és una de les característiques d'aquesta programació del Museu de Solsona. Enguany l'apropament al seu eix vertebrador es fa des de la filosofia, amb Jesús Hernández (divendres 20 de febrer); la literatura i l'ecocrítica, amb Elvira Prado-Fabregat (divendres 27 de febrer); la física, amb Miquel Nofrarias (6 de març), i l'art, amb Anna Dot (13 de març). Totes les xerrades són a les 19 h, d'entrada lliure i sense reserva.