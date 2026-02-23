Núria Bacardit presenta a Solsona el llibre «Les orquídies del mal»

Òmnium Solsonès ens convida el pròxim dissabte, 28 de febrer a les 7 de la tarda, a una cita literària molt especial. La periodista Núria Bacardit presentarà, a les 19 hores, a la Sala de les Homilies d'Organyà de la Biblioteca Carles Morató, la seva primera novel·la “Les orquídies del mal”. En la presentació es parlarà del salt de la crònica periodística a la ficció literària, del procés creatiu, de les obsessions que es transformen en història i de com la mirada periodística pot alimentar una novel·la amb tensió, rigor i profunditat.
“Les orquídies del mal” transcorre al poble de l’Albada, on fa mesos que no hi plou. Els veïns i veïnes, pagesos i ramaders, miren el cel sense cap esperança de rebre aigua fins que una tarda, de manera del tot inesperada, arriba una gran tempesta, i amb la pluja també apareix un cadàver. La vida d’aquest poble tranquil es veurà totalment alterada: tothom es pregunta qui és la noia morta i quina relació té amb cadascun dels seus habitants. Aquesta història barreja l’especulació urbanística per l’avenç de les fotovoltaiques, la corrupció de la política catalana i una investigació científica que podria descobrir el tractament per curar l’ELA mitjançant unes curioses i rares orquídies que només creixen en aquesta vila.
Aquest llibre és un debut literari potent, que convida a reflexionar sobre la condició humana, els silencis i les ombres que sovint s’amaguen sota una aparença impecable. Una oportunitat magnífica per descobrir en Bacardit una nova veu literària i conversar amb l’autora sobre el seu camí creatiu.