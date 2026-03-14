L'ajuntament de Solsona organitza dues noves sessions del Club Atrapahistòries per a infants de 3r a 6è de primària

Després de la bona acollida de la primera edició, celebrada el desembre passat, l’Ajuntament de Solsona programa dues noves sessions del Club Atrapahistòries, un taller creatiu adreçat a infants de 3r a 6è de primària per descobrir la màgia de la imaginació, expressar idees i pensaments i crear històries, llocs i personatges únics.
La iniciativa, impulsada per la regidoria d’Infància, anirà a càrrec de Papallona de Lletres, amb l’escriptora Eva Pallarès. En aquesta nova trobada del club, els participants exploraran el poder de les paraules des d’una perspectiva diferent: “mirarem el món del revés”, avança la dinamitzadora de l’activitat. A través de jocs i exercicis creatius, els infants podran capgirar la realitat i viure una aventura literària singular.
Les sessions es faran a la biblioteca Carles Morató en dues dates diferenciades segons l’edat dels participants: el diumenge 22 de març per a infants que cursen 3r i 4t de primària, i el diumenge 29, per a alumnat de 5è i 6è. Ambdós tallers seran d’onze del matí a dos quarts d’una del migdia.
Les places són limitades i s’atorgaran per ordre d’inscripció. Cal apuntar-s’hi en línia a través del formulari d’aquest enllaç. El termini per apuntar-s’hi acabarà el dia 18. La primera edició del Club Atrapahistòries va reunir vint-i-dos participants.
Continuïtat d’Il·luminAr’t
Aquesta proposta s’emmarca dins Il·luminAr’t, el programa d’activitats artístiques comunitàries per a infants de Solsona estrenat el novembre passat dins el projecte de lleure A camp obert.
Es tracta de tallers gratuïts conduïts per artistes i professionals locals amb l’objectiu d’arribar a un ventall més ampli de nens i nenes, més enllà dels que s’inscriuen habitualment en activitats esportives, i ampliar així l’oferta de propostes de lleure educatiu i integrador. A partir del curs vinent, la regidoria d’Infància preveu programar noves activitats.