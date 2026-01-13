La Biblioteca Carles Morató de Solsona impulsa tres nous clubs de lectura el primer semestre de l’any

La Biblioteca Carles Morató de Solsona posarà en marxa aquest primer semestre de l’any tres nous clubs de lectura, que s’afegeixen a la dotzena de grups ja existents i consoliden l’equipament com un espai de referència per a la promoció de la lectura i la mediació literària a la ciutat. Seran de novel·la negra i poesia i un altre per a famílies amb infants d’entre 3 i 6 anys. Ja se n’han obert les inscripcions.
Dos dels nous clubs aniran a càrrec del poeta, novel·lista i crític literari Xavier Serrahima (Terrassa, 1966). A finals de gener s’iniciarà el grup de lectura de novel·la negra, amb trobades mensuals en dimecres a les set del vespre (28 de gener, 25 de febrer, 25 de març, 29 d’abril i 27 de maig). Al febrer començarà el club de lectura de poesia, també de periodicitat mensual i en dimecres, en aquest cas a les sis de la tarda, els mateixos dies a partir del febrer.
Xavier Serrahima, que conduirà aquests grups de manera voluntària, ha publicat cinc poemaris, un llibre infantil, tres novel·les i un assaig, entre altres obres, i ha estat guardonat amb diversos premis tant en poesia com en narrativa infantil i per a adults. Col·labora amb diferents mitjans de comunicació i també dinamitza clubs de lectura a la seva ciutat natal. Manté una vinculació estreta amb la comarca, on passa llargues temporades.
Per a infants d’I3 a I6
El tercer nou grup de la biblioteca solsonina serà un club de lectura familiar, sota el títol L’hora del conte, conduït per la mediadora literària Violeta Caballol. S’adreça a famílies amb infants de 3 a 6 anys (I3, I4 i I5) i proposa descobrir diferents tipologies de llibres a través de lectures compartides entre l’infant i la persona adulta. Les sessions tindran lloc els dissabtes 24 de gener, 28 de març, 18 d’abril i 23 de maig a les 10.30 h.
Aquest club té un doble objectiu: oferir una experiència literària enriquidora als infants i, alhora, acompanyar les famílies amb eines de mediació lectora. Les sessions seran obertes als infants amb una persona adulta d’acompanyant, excepte la darrera, el 23 de maig, que es planteja com una convocatòria exclusiva per als grans, amb recomanacions de lectura per compartir en família.
Les inscripcions als tres nous clubs de lectura ja estan obertes i es poden formalitzar a la Biblioteca Carles Morató de Solsona, presencialment, per telèfon (973 48 38 39) o per correu electrònic (biblioteca.solsona@ajsolsona.cat).
Amb aquestes propostes per començar el 2026, la biblioteca reforça una oferta que ha anat creixent curs rere curs i que s’adreça a públics de totes les edats i interessos. Actualment, sota el paraigua d’aquest equipament municipal funcionen grups de lectura infantils, juvenils i d’adults, de gent gran, de dones, de narrativa, d’àlbums il·lustrats, d’italià, de lectura fàcil en català, radiofònics, entre d’altres. Tots ells esdevenen espais de trobada per parlar de llibres, compartir experiències lectores i descobrir nous autors i gèneres.
Peu de foto: