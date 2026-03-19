Una norantena d’alumnes d’escoles de música de Solsona, Súria, Vilafranca i Barcelona comparteixen partitures a La Carral

El cap de setmana passat, una norantena d’alumnes de les escoles municipals de música de Solsona i Súria, la Clau de Sons de Vilafranca del Penedès i la de Casp de Barcelona van participar en un intercanvi musical que va convertir la casa de colònies La Carral, a Riner, en un autèntic laboratori sonor a partir de l’aprenentatge compartit.
El projecte, nascut el curs passat entre les bandes de les escoles Joan Roure de Solsona i la municipal de Súria, ha evolucionat ràpidament fins a incloure cordes, bandes i conjunts instrumentals d’altres centres. Enguany, hi han pres part 87 alumnes, dels quals 48 provenien de Solsona; 21, de Súria; 10, de Vilafranca del Penedès i vuit, de Casp de Barcelona.
Concert final
Durant el cap de setmana, els participants van treballar conjuntament un repertori preparat pels equips docents de les quatre escoles. La trobada va culminar amb un concert final obert a les famílies, en què els joves músics, amb edats compreses entre els 6 i els 16 anys, van mostrar el fruit de les hores d’assaig i col·laboració.
Doble dimensió pedagògica i social
“Més enllà de l’àmbit estrictament musical del projecte, l’intercanvi té una clara dimensió pedagògica i social”, explica Pat Herrero, directora de l’Escola Municipal de Música Joan Roure. “L’experiència permet a l’alumnat compartir metodologies de treball, conèixer altres realitats educatives, desenvolupar habilitats de cooperació i reforçar valors com el respecte i el treball en equip”, afegeix.
Aquest tipus d’iniciatives també fomenten la creació de vincles entre diferents comunitats educatives i reforcen la música com a “eina de cohesió, expressió i desenvolupament personal”. No és estrany, doncs, que les direccions dels centres mostrin un clar interès a consolidar aquesta trobada any rere any.