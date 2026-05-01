Neix l’Associació de Mancomunitats de Catalunya

Les mancomunitats catalanes han fet aquesta setmana un pas històric amb la constitució formal de l’Associació de Mancomunitats de Catalunya (AMC), una nova entitat que neix amb la voluntat d’esdevenir la veu conjunta de les mancomunitats del país, reforçar la cooperació entre aquests ens locals i defensar els seus interessos comuns davant les diferents administracions públiques.
L’acte de constitució s’ha celebrat a la seu de la Mancomunitat d’Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori (MIDIT), a l’Hospitalet de l’Infant, amb l’assistència de les nou mancomunitats fundadores d’arreu del país: la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès, la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, la Mancomunitat DeltaGestió, la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, la Mancomunitat La Plana, la Mancomunitat del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i Baix Ter, la Mancomunitat Taula del Sènia, la Mancomunitat Vall de Camprodon, a més de l’amfitriona MIDIT.
Catalunya té una seixantena de Mancomunitats que gestionen serveis per a més d’un milió i mig de persones
Durant la sessió constituent, les entitats assistents han aprovat per unanimitat la creació de l’Associació, així com els seus estatuts, la relació de membres fundadors i la constitució de la junta directiva. Els representants de les mancomunitats que han signat la constitució són Assumpció Castellví Auví, presidenta de la Mancomunitat d’Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori; Joan Faig Colomer, president de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon; Josep Illa Antich, president de la Mancomunitat del Cardener; Jesús Miguel “Schummi” Juárez Tamayo, membre de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena; Evaristo Martí Vilaró, president de la Mancomunitat de la Taula del Sénia; Anna Massot Font, presidenta de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter; Pere Medina Serrahima, president de la Mancomunitat La Plana; Daniel Rovira Ciuró, president de la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès; i Lluís Soler Panissello, president de la Mancomunitat DeltaGestió.
Els diferents representants de les mancomunitats impulsores han autoritzat l’inici dels tràmits per inscriure la nova entitat al Registre d’Associacions de Catalunya i al Registre d’Entitats Locals.
El fruit de tres anys de feina
La constitució de l’Associació de Mancomunitats de Catalunya culmina un procés de coordinació i treball conjunt iniciat l’any 2023 entre diverses mancomunitats catalanes, amb l’objectiu de reforçar el reconeixement institucional del fet mancomunat, generar espais de col·laboració estables i actuar amb una sola veu davant els reptes compartits. Aquest procés ha tingut dos moments destacats: la celebració del Primer Fòrum de Mancomunitats de Catalunya, el 17 de juny de 2025 a Vilanova i la Geltrú, i l’aprovació de la Declaració institucional a favor de les mancomunitats, subscrita el 19 de novembre de 2025 a Solsona, que avui les entitats fundadores han ratificat expressament com a antecedent polític i institucional immediat de la nova associació.
Objectiu: evitar la discriminació a l’hora d’accedir als recursos públics
Pere Medina Serrahima, president de la Mancomunitat La Plana i flamant president de l’Associació de Mancomunitats de Catalunya, destaca que entre els objectius de la nova Associació hi ha el de treballar coordinadament per tal de defensar un tracte just i equitatiu en l’accés als recursos públics, ja que actualment les mancomunitats queden excloses en diverses convocatòries de subvencions de l’administració pública. L’Associació també neix per promoure el reconeixement institucional d’aquests ens supramunicipals i afavorir l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques.
Completen les àrees de presidència Assumpció Castellví Auví, presidenta de la Mancomunitat d’Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori, com a vicepresidenta primer; Daniel Rovira Ciuró, president de la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès, com a vicepresident segon; i Anna Massot Font, presidenta de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter, com a vicepresidenta tercera.
Un cop feta la constitució formal, l’Associació de Mancomunitats de Catalunya inicia ara una nova etapa centrada en el desplegament de la seva activitat, la interlocució amb la Generalitat, les diputacions i altres institucions, i conviden a la resta de mancomunitats del país perquè s’hi adhereixin i ampliar, així, la seva xarxa de cooperació.
Segons dades del Registre del Sector Públic Local de Catalunya, actualment hi ha 56 mancomunitats actives al país que gestionen serveis per a més d’un milió i mig de persones, amb un paper decisiu en serveis com la recollida i tractament de residus, l’abastament d’aigua, els serveis socials, o la promoció econòmica, entre molts d’altres. Les mancomunitats permeten garantir serveis públics de qualitat en municipis de diferents mides de població, superant el terme municipal, generant economies d’escala, cohesió territorial i innovació en la gestió pública.