L’Associació Catalana de Municipis (ACM) visita al Solsonès els projectes vinculats a la gestió sostenible del territori

L’Associació Catalana de Municipis (ACM) ha realitzat, el dimarts 24 de març, una visita institucional al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), a Solsona, amb l’objectiu de conèixer de primera mà els projectes i iniciatives vinculades a la gestió forestal, la bioeconomia i el desenvolupament rural.
La trobada ha comptat amb la participació de la presidenta, Meritxell Budó, acompanyada de la secretària general, Rosa Vestit; el secretari general adjunt, Marc Sanglas; i el cap de gabinet, Roc Badiella.
La jornada ha començat amb una visita al Consell Comarcal del Solsonès, amb una reunió amb la seva presidenta M. Claustre Sunyer, on s’han abordat diverses qüestions d’interès per als municipis de la comarca i s’ha posat en valor la tasca dels ens locals en la cohesió territorial.
Posteriorment, s’ha visitat el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya on ha tingut lloc una reunió institucional i la presentació de les principals línies de treball del centre. Durant la visita, els representants de l’ACM han pogut conèixer diferents projectes vinculats a la recerca forestal i la transferència de coneixement al territori.
La visita ha continuat amb un recorregut per les instal·lacions i, tot seguit, amb el desplaçament al Hub Forestal d’Olius, on s’ha dut a terme una trobada amb la participació dels alcaldes i alcaldesses del Solsonès. Aquest espai esdevé un punt clau per a la innovació i el desenvolupament del sector forestal al territori.
La visita s’emmarca en la voluntat de l’ACM de mantenir el contacte directe amb el territori i conèixer iniciatives que contribueixen al desenvolupament sostenible dels municipis, especialment en àmbits estratègics com la gestió forestal i la lluita contra el despoblament rural.