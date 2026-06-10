Front comú per la reforma del Plater a la comarca del Solsonès

L’objectiu de la trobada era reunir tots aquells agents afectats pel PLATER per valorar quins passos es poden dur a terme de forma col·lectiva per conformar una oposició ben articulada que, d’alguna forma, se sumi a l’oposició que s’està liderant tant des de la Xarxa Catalana per una Transició energètica justa (ens que aplega a més d’un centenar d’entitats i plataformes en defensa del territori) com des de l’AMRP (Associació de Municipis per la Reforma del PLATER) a escala territorial.
El PLATER (Pla Territorial Sectorial d’Energies Renovables de Catalunya) és el pla aprovat per l’actual govern de la Generalitat de Catalunya per, suposadament, planificar territorialment la implantació de les energies renovables arreu del territori català. El problema és que l’esmentat pla ha estat confeccionat des dels despatxos, sense tenir en compte la realitat dels territoris, la seva gent, els seus municipis, la pagesia ni els estudis dels especialistes que fa anys treballen sobre la necessitat d’implementar energies renovables al territori. De fet, el pla s’ha dut a terme amb el suport i la validació de les grans promotores de l’oligopoli energètic, que veuen, una vegada més, l’oportunitat d’enriquir-se a costa de tots nosaltres. I tot això sobre unes previsions de consum energètic molts esbiaixades i d’allò més qüestionables.
Les assistents a la trobada en cap moment posem en dubte la necessitat d’una implantació de les energies renovables al territori per fer front a l’actual crisi climàtica i a la necessitat de deixar d’utilitzar energies fòssils. De fet, convenim a recordar que l’exigència de la necessitat d’elaborar una planificació territorial per implementar les energies renovables ha estat articulada durant molt temps per bona part de les entitats que ara ens oposem a aquest PLATER. Però el que no podem permetre és que les coses es facin de pressa i corrents, de mala manera, des d’una perspectiva d’extractivisme del món rural i pensant en el benefici d’uns pocs. També coincidim en que es necessari portar els debats de com volem planificar el territori a la població i que sigui des del mateix territori que es decideixi com s’implementen les energies.
És per aquests motius que totes les assistents de la trobada vam decidir conformar un Front Comú per la reforma del PLATER al Solsonès, amb aquests objectius:
1- En primer lloc, informar la població: considerem que tenim molt poca informació sobre el PLATER, la seva implantació i la seva afectació sobre el nostre territori i les nostres vides. Cal esmentar que el Solsonès és una de les comarques més afectades de tota Catalunya!
Des d’aquest espai volem facilitar l’accés a la informació. En aquesta línia, us convidem el pròxim dia 12 de juny al Teatre Comarcal a la sessió informativa organitzada pel Consell Comarcal anomenada “PLATER, què ens hi juguem” on es duran a terme ponències a càrrec del geògraf i professor universitari Sergi Saladié i la advocada del Fons de Defensa Ambiental Meritxell Cotrina. La sessió té l’objectiu d’informar a la població de la comarca què és aquest pla de la Generalitat i quins impactes pot tenir sobre el Solsonès.
A més, algunes de les alcaldies dels municipis es comprometen a generar més espais d’informació després de l’esmentada sessió si es considera pertinent.
2- Aconseguir que tots els municipis de la comarca i el Consell Comarcal del Solsonès s’adhereixin al manifest de l’AMRP per fer pressió a la Generalitat de Catalunya perquè aturi el PLATER com el coneixem i obri els espais polítics necessaris per replantejar-lo d’una forma més justa i democràtica.
3- Acompanyar-nos i dotar-nos de suport en la presentació d’al·legacions. Des de l’AMRP i la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa es valora que la forma més efectiva per aturar aquest PLATER és la presentació massiva d’al·legacions. Tant en el format “esmena a la totalitat” com amb altres estratègies. Tots els membres del Front Comú presentarem les pertinents al·legacions per intentar aturar aquest pla imposat pel Govern de la Generalitat.
4- Facilitar a la població l’accés al formulari d’al·legacions com a particulars. Creiem importantíssim que no només els governs i les entitats presentem al·legacions, sinó que necessitem que les persones particulars també ho facin. L’afectació del PLATER és enorme a la nostra comarca, i ens afecta a totes. És per això que tant des de les alcaldies com des del Gremi de la Pagesia aviat facilitarem l’accés al formulari així com oferirem assessorament per a emplenar les al·legacions d’una forma ràpida i senzilla.
Dit això, us convidem a informar-vos sobre aquest projecte i a donar suport des d’on considereu oportú a aquest Front Comú que acabem de construir. Volem ser una comarca unida per la reformulació del PLATER.
Al següent web trobareu molta informació: https://transicioenergeticajusta.cat/la-xarxa/