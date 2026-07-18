Sant Llorenç de Morunys impulsa novament la campanya de civisme per frenar les infraccions vinculades a mascotes

Sant Llorenç de Morunys reobre la campanya de civisme, fixant l’atenció en el respecte als espais comuns. El focus se centra, aquest cop, en els excrements, els orins i els danys generats per animals de companyia. Després de repetits intents de sensibilització i la presència de cartells repartits arreu del municipi, el consistori continua detectant actituds inadequades d’alguns amos d’animals. Els problemes persisteixen: parets i racons del nucli antic mostren taques d’orins, mentre es repeteixen les molèsties causades per mascotes que circulen sense lligar.
Infraccions i sancions segons l’ordenança municipal
Les accions detectades contràries a la normativa local poden comportar sanció: la primera vegada, 150 euros; en cas que es repeteixi, la multa puja a 500 euros. L’ajuntament torna a demanar la col·laboració de la ciutadania, recordant que qualsevol conducta inadequada es pot comunicar mitjançant correu electrònic. Encara que la informació aportada sigui molt reduïda, aquesta pot ajudar a localitzar les persones responsables.
Campanya de sensibilització i recomanacions per a propietaris de mascotes
Durant el 2023, el consistori va posar en circulació una campanya amb el lema “Si estimes la teva mascota fes-li cas i porta-la a la natura, evita portar-la pel poble, ja que les defecacions i els orins embruten la via pública”, que continua activa. La voluntat és observar una millora i evitar, així, mesures més restrictives. Aquesta regulació afecta indistintament tant veïns com visitants.