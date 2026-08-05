El Solsonès traspassa la gestió del Centre Sanitari a Althaia en una jornada definida per Marc Barbens com «trista però esperançadora»

El Centre Sanitari del Solsonès canvia de mans. En paraules de Marc Barbens, portaveu del Grup d'Independents del Consell Comarcal del Solsonès, "El Centre Sanitari passa a mans d’Althaia: crònica d’un dia trist però esperançador". El portaveu d’Impulsem al Consell Comarcal recull l’atmosfera del moment: "Ha arribat el dia. Es traspassa la gestió del Centre Sanitari del Solsonès a Althaia. Encara no sabem si la petja serà bona o dolenta però a llarg termini aquesta decisió modificarà la sanitat pública comarcal. És un dia, certament, trist però també és un dia per l’esperança". D’aquesta manera, el territori es prepara per afrontar transformacions significatives sense poder anticipar-ne del tot les conseqüències. La incertesa conviu amb el convenciment que la decisió tindrà efectes de pes en el futur del servei
Discurs de Marc Barbens al ple del Consell Comarcal del Solsonès
El Centre Sanitari passa a mans d’Althaia: crònica d’un dia trist però esperançador
Ha arribat el dia. Es traspassa la gestió del Centre Sanitari del Solsonès a Althaia. Encara no sabem si la petja serà bona o dolenta però a llarg termini aquesta decisió modificarà la sanitat pública comarcal. És un dia, certament, trist però també és un dia per l’esperança.
Trist perquè avui no és la millor jornada per l’orgull col·lectiu de la comarca. Ni tampoc pel record de tots els presidents, governs comarcals i treballadors que ens han precedit a fer gran aquesta institució.
Recorre a l’ambient una sensació de desídia, de deixadesa en les pròpies funcions que li són encomanades als responsables del govern comarcal. No podem amagar que el motiu principal d’aquest traspàs és la incapacitat de gestió i la por a la responsabilitat política. I això és molt greu.
Fem una mica d’història. ERC del Solsonès a l’entrada de la segona dècada dels dos mil va atacar amb duresa la sanitat pública comarcal. Va ser el cavall de batalla principal de la seva estratègia política per substituir les elits convergents del moment. Enmig de la greu crisi econòmica i amb la Generalitat en bancarrota després del tripartit, es van escoltar crítiques molt dures cap a un Centre Sanitari molt mancat de recursos.
A partir del 2015 les tornes es canviaren i ERC va accedir al govern d’aquesta institució. Des d’aquell instant, a pesar de la recuperació del finançament extern, el Centre Sanitari va accelerar una caiguda en picat fins arribar als nostres dies. Van fer bons tots els gestors anteriors que tant havien criticat. Això sí, es van preocupar d’introduir en l’opinió pública la idea imperiosa de traspassar el Centre Sanitari sense saber ben bé a qui, ni com.
Amb la pastanaga d’un imminent traspàs van anar passant els anys. Les excuses no van faltar: el procés, COVID... etc. El 2021 va arribar un govern monocolor d’ERC a la Generalitat i se’ns va vendre a tothom que el traspàs estava consumat cap a una empresa pública, dit de pas, d’impossible viabilitat.
Els pactes després de les eleccions municipals de 2023 van deixar una gran coalició formada per Compromís Municipal i ERC. Aquesta entesa va produir un canvi de posició al grup postconvergent ja que per primera vegada compraven la tesi que calia renunciar a la gestió del Centre Sanitari. Es va arribar al consens entre les dues principals forces que la responsabilitat política que desprèn la gestió de la sanitat pública és nociva i que és millor que la gestioni un tercer.
En aquest context, al gener de 2025 el nou delegat de Salut de la Generalitat, Toni Sánchez, davant la Junta del Centre Sanitari va donar un bany de realitat explicant obertament les opcions efectives que hi existien i desmuntant el relat que tot estava lligat.
La primera opció, gestionar el Centre Sanitari de manera directa, des del Solsonès amb tots els avantatges i inconvenients que comporta. La segona,passar la gestió a l’empresa pública Salut Catalunya Central que gestiona l’Hospital de Berga. I la tercera, passar a la fundació sense ànim de lucre Althaia, que gestiona la xarxa sanitària del Bages i on tenim els solsonins l’hospital de referència.
Aquelles paraules van produir una sacsejada important dins la consciència de tots els actors. Si bé a les primeres setmanes ERC i la Cup van voler culpar al govern socialista de la Generalitat d’enterrar la segona via, amb el pas del temps va quedar la certesa que s’havia aclarit al panorama i que era hora de prendre una decisió realista.
A l’equador del mandat amb el relleu a la presidència del Consell en favor de Tate Sunyer, i apropant-se les eleccions municipals de 2027, van reforçar l’única via restant: acudir a Althaia. ERC en un comunicat insòlit a inicis de 2026 rectificava la seva postura i donava llum verda al traspàs del Centre Sanitari cap a l’entitat bagenca, cosa que sempre havia negat per considerar-ho una privatització.
Recordareu que he començat dient que era un dia trist per la comarca però també un dia per l’esperança. Doncs, en primer lloc, és esperançador perquè el Conveni dibuixa un bon terreny de joc on es podrà posar ordre a la nostra sanitat. La reformulació del Centre Sanitari que demanen els ciutadans la farà una entitat que forma part del sistema públic de salut i que té una experiència contrastada en el sector. Al Conveni queda pendent la concreció de l’encaix dels treballadors (drets, interins...). Els Independents en seguirem amatents.
En segon lloc, hi ha un bri d’esperança perquè contràriament com s’ha dit, Althaia no és una empresa privada especulativa que ve a fer diners amb la nostra salut. Es tracta d’una fundació especialitzada a la qual se l’ha anat a buscar per solucionar el nostre problema. A banda, el Consell tindrà el control del romanent existent de dos milions d’euros.
En tercer lloc, aporta credibilitat el fet que el senyor Manel Jovells sigui el director general d’Althaia. Un solsoní de carrera brillant a la gestió sanitària tan amb el barret públic com amb el privat. Gràcies Manel per l’esforç que has fet.
Per últim, atès que Solsona és el municipi de procedència del 75% dels usuaris del Centre Sanitari, seria de justícia que el seu Ajuntament tingués presència en l’òrgan de Seguiment del conveni amb Althaia per tal de fer-ne retiment de comptes i avaluació del servei.
En resum, tot i que ens sigui difícil d’entendre que un governant d’un territori despoblat, allunyat i singular, com és el Solsonès, prefereixi cedir la gestió d’un servei a un tercer en lloc d’exercir-lo ell mateix per a benefici dels seus veïns, el nostre vot serà favorable. I ho serà perquè refusada l’opció de la gestió directa per part dels responsables comarcals, la única alternativa viable és Althaia. Sort i esperem que ben aviat els solsonins puguem notar el nou impuls!