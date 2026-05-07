L’alcalde de la Coma i la Pedra reivindica el paper dels pobles en el marc del Dia d’Europa

Els petits municipis també som Europa
Article signat per alcaldes i alcaldesses de petits municipis amb motiu del Dia d’Europa – 9 de maig
Cada 9 de maig celebrem el Dia d’Europa, una data que simbolitza el naixement d’un projecte compartit fonamentat en la pau, la solidaritat i la cooperació entre pobles. Massa sovint s’associa Europa amb les grans capitals o amb les seves institucions, però la realitat és que Europa també es construeix, dia a dia, des dels petits municipis.
Som part activa d’aquest projecte comú. Des de la proximitat amb la ciutadania, treballem per fer realitat els valors que defineixen la Unió Europea: la democràcia, la cohesió social, el progrés, la sostenibilitat, la igualtat i la convivència. Aquest compromís es concreta en els projectes que impulsem al territori, en les iniciatives que fomenten la participació i en la promoció d’una ciutadania europea activa, crítica i compromesa.
Els municipis signants som pobles i ciutats que creiem en la construcció d’una Unió Europea més forta, solidària, igualitària, resilient i sostenible. Des de la nostra realitat local, contribuïm a donar sentit al projecte europeu, apropant-lo a la vida quotidiana de les persones i fent-lo tangible en cada acció pública.
La celebració del Dia d’Europa és, per a nosaltres, una oportunitat per reafirmar aquest compromís i per recordar que Europa no és només una idea llunyana, sinó una realitat que es viu en cada municipi, en cada escola, en cada entitat i en cada ciutadà.
Més enllà dels beneficis dels programes i fons europeus, Europa és, sobretot, un espai de valors compartits que inspira la nostra acció pública i comunitària. En un context global marcat per la incertesa, els conflictes i els grans reptes comuns, els petits municipis volem continuar sent actors compromesos, treballant amb responsabilitat, proximitat i vocació de servei per contribuir a una Europa més cohesionada, més justa i més propera a la ciutadania.
Perquè Europa es construeix des de tots els racons del territori.
Perquè els petits municipis també som Europa.
Oriol Lázaro, Alcalde de Campdevànol (membre xarxa europea EULC)
Jan Pomés, Alcalde de Cervera (membre xarxa europea EULC)
Gerard Bajona Masanes, Alcalde de la Coma i la Pedra
Dani Gutiérrez, Alcalde Masquefa (membre xarxa europea EULC)
Marta Verdejo, Alcaldessa d’Olivella (membre xarxa europea EULC)
Miquel Brugat Vilanova, Alcalde de Perelada