Els micropobles de Catalunya també reclamen un millor finançament

Els micropobles reclamen el desplegament de l'Estatut dels Municipis Rurals, així com un millor finançament. Les localitats exigeixen que més recursos per disposar d’uns millors serveis públics que els garanteixi la seva supervivència.
L’assemblea general de l’Associació de Micropobles de Catalunya, que s’ha celebrat aquest dissabte al Milà (Alt Camp), ha comptat amb la participació d’una cinquantena de representants del món local, que han alertat que no paren de perdre població. El conseller d'Agricultura Òscar Ordeig, que ha estat l’encarregat de clausurar l’acta, ha expressat el seu compromís en buscar solucions per lluitar contra el despoblament. A més, ha alertat dels riscos que "es puguin generar dues velocitats" que no garanteixin oportunitats per al conjunt de la societat.
L’Associació de Micropobles de Catalunya és una organització sense ànim de lucre, formada per ajuntaments de municipis de menys de 1.000 habitants i per les diputacions de Girona i Lleida, amb la voluntat de donar veu als ajuntaments que en són membres, contribuir a millorar la seva capacitat de gestió i la qualitat de vida de les persones que hi viuen. A banda, reclamen als governs, legisladors, grans companyies de serveis i altres instàncies que apliquin de manera adequada i rigorosa el principi de subsidiarietat que estableix que un assumpte ha de ser resolt per l’autoritat més propera a l’objecte del problema i, en el cas dels micropobles, són els ajuntaments, perquè, diuen, és "l'única manera" de garantir la igualtat d’oportunitats per la població que hi viu.