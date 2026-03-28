Tot Catalunya estarà en alerta per vent aquest diumenge. El Meteocat ha emès avisos taronges per a una vintena de comarques de la meitat nord i grocs per a la resta. En aquest sentit, Protecció Civil manté activat en alerta el Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (Ventcat). A més, a causa de la situació meteorològica, també s'han activat els plans per mala mar i neu a l'Alt Pirineu.
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha incrementat el perill de ventades fortes per a aquest diumenge, 29 de març. El fenomen s'allargarà durant tot el dia i tindrà una afectació generalitzada arreu del país. S'espera que el vent s'intensifiqui amb ratxes màximes que podrien superar els 90 km/h, amb una incidència especial al terç nord i a l’est.
Segons les previsions del Meteocat, la distribució de l’alerta segons la probabilitat és la següent:
- Major probabilitat: Alt Empordà, Alt Urgell, Alta Ribagorça, Baix Empordà, Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, Gironès, Lluçanès, Maresme, Noguera, Osona, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla de l'Estany, Ripollès, Segrià, Selva, Solsonès, Val d'Aran i Vallès Oriental.
- Menor probabilitat: comarques de les demarcacions de Barcelona, Tarragona i Terres de l'Ebre.
Especial atenció a Girona i al litoral
Pel que fa a l’estat del mar, el vent de component nord afectarà especialment la Costa Brava. Fins dilluns al migdia es preveu maregassa, amb onades que podran superar els 2,5 metres a l’Alt Empordà, el Baix Empordà i la Selva. El llindar d’avís se superarà amb més probabilitat al nord del cap de Creus i al cap de Begur.
En ciutats com Girona, s’ha activat el pla municipal amb un seguit de mesures que entren en vigor a partir de la mitjanit d'aquest diumenge. Inclouen la suspensió de les activitats exteriors, el tancament de parcs i jardins i el control preventiu d’elements que puguin desprendre’s, com ara grues, bastides o rètols. Així mateix, s’ha activat el comitè d’emergències per fer el seguiment de la jornada, posant en marxa brigades i equips d'avís mentre es monitora l'estat dels serveis bàsics d'electricitat i telefonia.
Neu a l'Alt Pirineu
D’altra banda, el pla Neucat es troba en prealerta per fer el seguiment d’unes nevades que s’esperen des d’aquest vespre i fins diumenge al vespre. Es preveuen gruixos superiors als 10 cm a cotes per sobre dels 900 metres al vessant nord del Pirineu, amb especial afectació a la Val d’Aran i al nord de l’Alta Ribagorça i del Pallars Sobirà.
L’acció del vent en aquestes zones de muntanya pot generar dos fenòmens de risc: el torb, on el vent aixeca la neu dipositada creant una boirina gèlida perillosa per als excursionistes, i la neu transportada, que pot provocar nevades en zones no incloses inicialment en l'avís. Les autoritats recomanen molta precaució i estar atents a les informacions del temps i del trànsit.