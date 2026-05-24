L’Everest està col·lapsat. Un total de 274 alpinistes van coronar el cim del món aquest dimecres des del costat nepalès de la muntanya, establint un nou rècord d’ascensions en un sol dia per aquesta via.
La xifra arriba en una temporada marcada per la massificació i l’acumulació d’expedicions, en bona part perquè la ruta tibetana continua tancada per decisió de la Xina, i això ha convertit la via nepalesa en l’única porta d’accés practicable a la muntanya més alta del planeta. La decisió també ha disparat el nombre de permisos concedits: 495 aquesta primavera, el màxim registrat mai al Nepal.
Tot i això, el rècord absolut d’ascensions en un sol dia encara correspon al 23 de maig del 2019, quan 354 persones van fer el cim sumant les dues rutes, la nepalesa i la tibetana, quan estaven obertes simultàniament. Com ja ha passat en altres episodis de massificació a l’Everest, les conseqüències han estat tràgiques, amb almenys dos escaladors indis morts durant el descens.
“L’home de l’Everest” alerta del col·lapse
Una de les veus més crítiques amb la situació és la de Kami Rita, conegut mundialment com “l’home de l’Everest”. El xerpa nepalès, de 56 anys, ha tornat aquesta setmana al cim per trenta-dosena vegada, ampliant encara més el seu rècord històric i, després de la nova ascensió, Rita ha advertit de la massificació extrema que viu la muntanya: “L’expedició d’aquesta vegada m’ha semblat una mica massificada”. El xerpa també ha reclamat al govern nepalès que limiti el nombre de permisos i només permeti pujar-hi a “escaladors de qualitat”.
Una aventura reservada a milionaris
El cim de l'Everest, però, no està a l'abast de totes les butxaques. Ja d'entrada, els escaladors estrangers paguen al govern del Nepal una taxa d’uns 15.000 dòlars per persona, només per obtenir el permís d’ascens durant la temporada de primavera. A aquests costos, cal sumar-hi tota la logística de l’expedició, que segons els operadors especialitzats eleva el total fins a una forquilla d’entre 45.000 i 100.000 dòlars.
Aquesta "massificació de milionaris" està saturant l'Everest. L'augment d'alpinistes que decideixen enfilar la muntanya continua generant efectes molt adversos pel medi natural, com les cues quilomètriques, els residus acumulats i una pressió creixent sobre un espai extrem cada vegada més explotat.